Il Cammino di San Giacomo in Sicilia e Cammino di Santiago sempre più vicini

La Sicilia non è mai stata così vicina a Santiago

Amici, pellegrini, sognatori e amanti del cammino, siete tutti invitati alla Posa del Mojon – la nostra Pietra Miliare del Camino de Santiago lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia.

Un momento storico e simbolico che unisce la nostra terra alla grande tradizione del pellegrinaggio verso la Cattedrale di Santiago de Compostela, cuore spirituale di Santiago de Compostela.

Da oggi, il cammino verso Santiago de Compostela passa anche dalla Sicilia, tra i nostri borghi, tra il profumo del mare, tra storia, fede e meraviglia.

Un segno concreto che ci ricorda che il pellegrinaggio non è solo distanza, ma spirito.

Il “Santiago d’Italia” prende forma proprio qui, nella nostra amata isola.

Venite a condividere questo momento speciale, a lasciare un’intenzione, un passo, un sogno inciso nella pietra e nel cuore.

La Sicilia chiama.

Il Cammino inizia.

Buen Camino. @follower #sicilia #visititaly #visitsicily

Advertisement

Advertisement

Visite: 101