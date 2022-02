Presentazione del progetto “Valore Sicilia – Trust Food”

In applicazione della tecnologia DLT (Blockchain)

Lunedì 14 Febbraio 2022, dalle 16:30 alle 18:30

piattaforma Zoom, iscrizioni al link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkd-msrTsjGtQ8qMg_Fhy8lha2wrvVcOxU

10 Febbraio 2022 – Lunedì 14 febbraio 2022, durante l’incontro che si svolgerà in modalità on-line sulla

piattaforma Zoom dalle ore 16:30, sarà presentato il progetto finanziato dal Gal Kalat nell’ambito della

Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, Azione SI.5 del PAL Calatino 2020 – Sostegno alla formazione e

consolidamento di strumenti aggregativi con specifico riferimento al progetto “Valore Sicilia”.

Nel proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni agroalimentari, l’avvio

del progetto “Valore Sicilia–Trust Food” si prefigge di realizzare:

– un sistema di tracciabilità informatizzato con accesso da parte dei singoli operatori delle filiere

agroalimentari siciliane, attualmente certificate in conformità alla norma Uni En Iso 22005:2008 {Rt17 Accredia} – Rintracciabilità delle filiere agroalimentari – n. 40758, sviluppato su tecnologia webbased da CSQA Certificazioni Srl;

– un sistema prototipale basato sull’applicazione della tecnologia DLT (BlockChain) sulla struttura

dei dati relativi al piano di controllo e i dati aziendali o piano di autocontrollo di filiera secondo la

norma Uni En Iso 22005:2008, sulle aziende presenti nel relativo certificato di conformità.

Interventi programmati: Michele Germanà(Agenzia per il Mediterraneo), Maria Chiara

Ferrarese (CSQA Certificazioni), Marco Omodei Salè(CSQA Certificazioni), Pietro Larocca (Società

agricola Valle dei Margi), Giuseppe Dimino (Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea).

Il Polo VALORE SICILIA-TRUST FOOD è costituito dall’Agenzia per il Mediterraneo Scarl, CSQA

Certificazioni Srl, Società agricola Valle dei Margi Srl e dai partner sperimentatori Azienda agricola Aiello

Giuseppe; Le Cinque Sorelle Srl Società agricola; Riggi M. & A. Fratelli Srl, Azienda agricola Elio Savoca,

Azienda agricola Francesco Mastrandrea e Azienda agricola Caterina Grimaldi Di Nixima.

Per partecipare all’incontro sulla piattaforma Zoom è necessario registrarsi al link

Dopo l’iscrizione sarà inviata un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella

riunione.

Per informazioni: info@agenziaperilmediterraneo.eu

