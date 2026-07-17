Presentati i dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste della Sicilia

Il 70% dei campioni prelevati nelle coste siciliane è oltre i limiti di legge:

più della metà è risultato fortemente inquinato

Tra i punti fortemente inquinati quello di Aci Trezza, che risulta oltre i limiti dal 2020

Srotolato dai volontari e le volontarie di Goletta Verde lo striscione “Che Vergogna”

Legambiente boccia anche il nuovo Piano Regolatore del porto di Catania: prevede troppe nuove costruzioni e una forte espansione edilizia che rischia di compromettere il fronte mare

Legambiente: “La rete di depurazione in Sicilia continua ad evidenziare dei problemi strutturali gravi che rendono la situazione cronicamente pericolosa. Il mare siciliano deve essere tutelato e con lui anche i cittadini e le cittadine. Bisogna investire sulla depurazione, le amministrazioni devono mettersi al lavoro senza perdere più tempo”

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Il mare siciliano non gode di ottima salute. Su 23 punti campionati da Goletta Verde di Legambiente – di cui 16 a mare e 7 in punti critici di scarico o alle foci di fiumi – ben il 70% (16 punti) è risultato oltre i limiti di legge, con evidenti criticità per una scarsa o inefficiente depurazione; mentre il 30% (7 punti) è risultato entro i limiti di legge. Pochi i cartelli di balneazione e quelli informativi sulla qualità delle acque trovati nei punti campionati. I dati sono stati presentati oggi in conferenza stampa da Goletta Verde e i monitoraggi sono stati svolti tra la fine giugno e l’inizio di luglio in sei province (Messina, Trapani, Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento).

Tra i punti fortemente inquinanti preoccupa quello di Aci Trezza (CT), che nello storico di Goletta Verde risulta fortemente inquinato dal 2020 a causa di problemi di depurazione noti da anni ma che risultano ancora oggi non risolti, anche a causa della lentezza dei lavori per la realizzazione del collettore. Per questi motivi i volontari e le volontarie di Legambiente hanno srotolato lo striscione “Che Vergogna” sul punto monitorato del lungomare Galatea. Inoltre, i cittadini e le cittadine hanno denunciato che nella zona adiacente al punto monitorato gli scogli sono ricoperti da materiale di risulta e rifiuti di vario genere, a causa anche delle conseguenze del ciclone Harry. Gli stessi cittadini hanno chiesto un intervento urgente per ripristinare questo tratto di costa.

Focus punti campionati: Tornando ai campionanti effettuati da Goletta Verde, su 23 punti campionati ben 3 sono nella provincia di Agrigento, sono foci e sono risultate tutte fortemente inquinate alle analisi microbiologiche. Nel dettaglio sono il punto alla foce del torrente Cansalamone in località porto a Sciacca, il punto alla foce del fiume Naro in località Cannatello ad Agrigento e la foce del fiume Palma a Marina di Palma nel comune di Licata.

2 punti nella provincia di Caltanissetta campionati a mare in prossimità di punti critici e risultati entro i limiti: il mare fronte torrente Rizzuto a Marina di Butera ed il mare presso la foce del fiume Gattano in località Macchitella a Gela.

Nella provincia di Catania il monitoraggio ha riguardato 3 punti di prelievo, risultati tutti fortemente inquinati. Nello specifico il mare alla foce del canale presso via Kennedy/spiaggia Playa in contrada Pantano d’Arci, il punto che ha riguardato il mare presso la foce del torrente Macchia in località Sant’Anna di Risposto e il punto sul lungomare Galatea a Aci Trezza campionato a mare.

Nella provincia di Messina i punti campionati sono stati 3, uno in mare e due presso dei punti critici. Due dei tre punti sono risultati oltre i limiti di legge per la balneazione: la foce del torrente Patrì a Barcellona Pozzo di Gotto risultata inquinata e la foce del canale a Valdina all’altezza dell’incrocio tra via R. Livatino e v.le Rinascita risultata fortemente inquinato. Solo il mare in prossimità del depuratore Fossazzo a Milazzo è risultato entro i limiti.

8 punti nella provincia di Palermo: più del 60% dei punti monitorati in questa provincia è oltre il limite di legge con concentrazioni microbiologiche elevate di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Questi punti sono stati prelevati sei in mare e due in foce. Risultano fortemente inquinati la foce del fiume Oreto e la foce del torrente Nocella in contrada San Cataldo tra Terrasini e Trappeto. Il mare presso la foce del fiume Milicia a Casteldaccia è risultato inquinato, il mare presso lo sbocco dello scarico a via Messina Marine e il punto alla spiaggia Ciammarita a Trappeto sono risultati fortemente inquinati. Entro i limiti il mare presso Punta Matese a Sferracavallo, il mare presso la foce del torrente Ciachea a Carini ed il mare presso la spiaggia la Praiola a Terrasini.

4 punti nella provincia di Trapani prelevati tutti a mare. Il punto alla spiaggia vicino ex tonnara a San Cusumano – Erice è risultato entro i limiti, mentre punti oltre i limiti sono stati la spiaggia sul lungo mare Dante Alighieri presso il pennello di fronte all’isola ecologica a Trapani, il mare presso lo scarico del depuratore a Marinella di Selinunte a Castelvetrano ed il mare presso la foce del fiume Delia a Mazara del Vallo.

Rispetto ai cartelli di divieto di balneazione, i volontari e le volontarie di Goletta Verde non li hanno trovati nel 43% dei punti campionati. Un dato che però migliora rispetto allo scorso anno, ma che è ancora troppo alto per poter affermare che esiste un’informazione utile e corretta per avvisare i bagnanti di eventuali criticità. Tali cartelli sono responsabilità diretta delle amministrazioni costiere: comunicare correttamente ai bagnanti che potrebbero essere esposti ad un potenziale rischio di inquinamento per una mancata o assente depurazione è un dovere da adempiere per le persone e per l’ambiente. Per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione in soli due punti sono stati trovati cartelli di informazione per bagnanti e turisti, mentre per il restante 91% del monitoraggio, tale informazione risulta non disponibile.

“Il monitoraggio della costa siciliana racconta, ancora una volta, delle importanti criticità da risolvere sul fronte della depurazione – dichiara Tommaso Castronovo, presidente Legambiente Sicilia. La fotografia scattata da Goletta Verde testimonia ancora una volta i problemi cronici alla rete di depurazione delle acque reflue. Di anno in anno le criticità aumentano, segno che le criticità non vengono affrontate dalle amministrazioni che continuano a girare la faccia per non vedere il problema. Quello che preoccupa è che molti dei campioni sono stati raccolti alle foci di fiumi e torrenti dove ci sono i depuratori, come per esempio il punto alla Frazione di Marinella di Selinunte, e questo è segno che non funzionano come dovrebbero. I siciliani hanno diritto ad usufruite di un mare che sia sano, e ad essere informati sulla balneazione e sulla qualità delle acque. Le amministrazioni devono iniziare a mettere l’efficientamento della rete di depurazione tra le priorità, e a iniziare subito a lavorare in questo senso.”

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“Goletta Verde da 40 anni solca i mari italiani alla ricerca di illeciti che ne pregiudicano la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi naturali – dichiara Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde.

Le nostre analisi non riguardano la balneabilità delle acque, per questo ci sono le autorità preposte, ma indagano l’efficienza dei sistemi di depurazione delle acque reflue. L’obiettivo non è di sollevare polemiche, ma di creare una sinergia per informare i cittadini e le cittadine e supportare le amministrazioni pubbliche per risolvere problemi che spesso sono cronici. Le foci dei fiumi sono spesso le note dolenti a livello nazionale, campanello d’allarme non solo per i comuni costieri, ma anche per quelli dell’entroterra. Bisogna iniziare subito a lavorare per efficientare la rete di depurazione italiana, per non intercorrere in nuove sanzioni dall’Unione Europea.”

Nuovo Piano Regolatore del porto di Catania: un altro tema affrontato durante la tappa è stato il nuovo Piano Regolatore del porto di Catania. Il progetto presenta una serie di criticità, confermate anche dalla sentenza del TAR dei giorni scorsi, legate all’ampliamento dell’area che andrà a comprendere la scogliera di Armisi e il torrente Acquicella, territorio dall’importante valore naturalistico e paesaggistico che avrebbero bisogno di interventi di valorizzazione e riqualificazione e non di nuovo cemento. Il porto rappresenta un’infrastruttura importante per l’economia del territorio e per molte imprese della Sicilia orientale, ma il Piano Regolatore Portuale prevede troppe nuove costruzioni e una forte espansione edilizia che rischia di compromettere il fronte mare con nuove colate di cemento rendendolo incompatibile con il contesto urbano e paesaggistico della città.

40 anni di Goletta Verde: Quest’anno Goletta Verde festeggia la sua 40esima edizione solcando il Mediterraneo con due imbarcazioni storiche: la Goletta Verde – Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che ha navigato da Grado, in provincia di Gorizia fino in Puglia, a Brindisi; e con l’Oloferne che dalla Calabria ha dato il cambio alla Catholica, e navigherà fino ad inizio agosto fino alla Liguria, da dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.

Il CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, da anni sostenitore della campagna estiva di Legambiente, nella convinzione che sia assolutamente necessario agire collettivamente per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Il Consorzio è parte attiva in questo scenario: con la sua attività di raccolta e rigenerazione degli oli minerali usati è un esempio di eccellenza europea dell’economia circolare. Raccogliendo l’olio lubrificante usato alla fine del suo ciclo di vita, l’olio di provenienza industriale, ma anche dall’automotive, così come dalle barche e dai mezzi agricoli, il CONOU fa in modo che questo rifiuto – altamente pericoloso – si trasformi in una preziosa risorsa. Oltre il 98% dell’olio raccolto dal Consorzio viene infatti rigenerato e trasformato in nuova materia prima riutilizzabile, con benefici per l’ambiente e la salute grazie alla riduzione dell’utilizzo di risorse naturali e delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti.

“La corretta gestione dell’olio minerale usato rappresenta uno dei gesti più concreti che possiamo compiere per tutelare l’ambiente. Un rifiuto così tanto pericoloso può infatti trasformarsi in una risorsa preziosa se conferito correttamente e avviato alla rigenerazione, evitando impatti significativi sulle acque, sul suolo e sugli ecosistemi” – afferma Maurizio Arcidiacono, Responsabile CONOU Coordinamento Area 1. Diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza del corretto smaltimento è fondamentale per rafforzare una cultura della sostenibilità che coinvolga cittadini, imprese e istituzioni. La salvaguardia dell’ambiente passa anche dalle scelte quotidiane e dalla responsabilità di ciascuno di noi.”

L’Ufficio Stampa di Goletta Verde: Valentina Bifulco| 328 2611746 | golettaverde@legambiente.it

L’Ufficio Stampa di Legambiente Sicilia: Teresa Campagna| 3382116468 | teresacampagna@yahoo.it

A seguire la tabella con i dati

In questa edizione 2026, torna il servizio SOS Goletta di Legambiente per segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio compilando l’apposito form sulla pagina dedicata.

Il mare è sempre più fragile. Difenderlo da inquinamento, microplastiche, ecomafie, è più urgente che mai. Per contribuire al viaggio di Goletta Verde con una donazione vai su sostieni.legambiente.it/golettaverde

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Regione Comune PV Località Punto Giudizio

Sicilia Milazzo ME Milazzo Mare presso località sotto depuratore Fossazzo Entro i limiti

Sicilia Barcellona Pozzo di Gotto ME Barcellona Pozzo di Gotto Foce Torrente Patrì-Torrente Terminio Patrì Inquinato

Sicilia Palermo PA Oreto Foce del Fiume Oreto Fortemente inquinato

Sicilia Casteldaccia PA Spiaggia da Celso Mare presso Foce del fiume Milicia Inquinato

Sicilia Palermo PA Via messina marine 391/a Mare presso Sbocco scarico c/o A. Diaz dietro_cantastorie Fortemente inquinato

Sicilia Palermo PA Sferracavallo Mare presso Punta Matese Entro i limiti

Sicilia Carini PA Carini Mare presso la foce torrente Ciachea Entro i limiti

Sicilia Terrasini PA La Praiola/L.re Peppino Impastato Mare presso la spiaggia la Praiola Entro i limiti

Sicilia Terrasini/Trappeto PA Contrada S.Cataldo Foce del torrente Nocella Fortemente inquinato

Sicilia Trapani TP Lungomare Dante Alighieri Mare presso pennello di fronte oasi ecologica Fortemente inquinato

Sicilia Mazara del Vallo TP Lungomare di levante foce Arena Mare presso la Foce fiume Delia Fortemente inquinato

Sicilia Castelvetrano TP Frazione di Marinella di Selinunte Mare fronte scarico del depuratore Fortemente inquinato

Sicilia Sciacca AG Porto Foce torrente Cansalamone Fortemente inquinato

Sicilia Agrigento AG Lido cannatello Foce del fiume Naro Fortemente inquinato

Sicilia Licata AG Palma di Montechiaro Foce fiume Palma a Marina di Palma Fortemente inquinato

Sicilia Butera CL Marina di Butera Mare fronte foce torrente Rizzuto Entro i limiti

Sicilia Gela CL Macchitella Mare presso la Foce fiume Gattano Entro i limiti

Sicilia Catania CT Contrada Pantano d’Arci lungomare v.le Kennedy / spiaggia Playa Fortemente inquinato

Sicilia Aci Castello CT Aci Trezza Lungomare Galatea Fortemente inquinato

Sicilia Mascali CT Sant’Anna di Riposto Mare presso la Foce torrente Macchia Fortemente inquinato

Sicilia Trappeto PA Ciammarita Spiaggia della Ciammarita Fortemente inquinato

Sicilia Erice TP San Cusumano Spiaggia vicino ex tonnara Entro i limiti

Sicilia Valdina ME Fondachello Valdina Foce canale presso incrocio via R.Livatino/V.le Rinascita Fortemente inquinato

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*Il monitoraggio scientifico

I prelievi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L’ufficio scientifico dell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli). Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

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