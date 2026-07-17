CONFARTIGIANATO SICILIA

Gelato, in Sicilia le famiglie spendono

157 milioni di euro.

Due laboratori su tre sono artigiani.

Palermo guida la classifica,

ma a Enna è record di vocazione artigiana

Le famiglie siciliane spendono ogni anno circa 157 milioni di euro per acquistare gelati, alimentando un comparto che conta 563 laboratori, dei quali 373 sono imprese artigiane, pari al 66,3% del totale, una quota quasi quattro volte superiore alla media nazionale (17,2%). È quanto emerge da un’elaborazione dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Sicilia su dati Istat, Unioncamere-Infocamere e Agenzia delle Entrate.

La fotografia del settore evidenzia il ruolo centrale delle gelaterie artigiane nella valorizzazione delle produzioni locali e della tradizione siciliana. Dietro ogni cono e ogni coppetta si nasconde infatti il lavoro quotidiano di maestri gelatieri che trasformano materie prime del territorio in un prodotto identitario, capace di attrarre residenti e turisti e di generare valore economico per le comunità locali.

Analizzando i dati provincia per provincia, Palermo è il principale mercato regionale con una spesa annua delle famiglie pari a 38 milioni di euro e 126 laboratori di gelateria, di cui 74 artigiani. Seguono Catania, con 35 milioni di euro di consumi e 98 laboratori (62 artigiani), e Messina, che registra 21 milioni di euro di spesa e 103 laboratori, dei quali 74 artigiani, con un’incidenza dell’artigianato che raggiunge il 71,6%.

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Nella fascia intermedia si collocano Trapani, con 14 milioni di euro di consumi e 57 laboratori (34 artigiani), Agrigento e Siracusa, entrambe con una spesa annua di 13 milioni di euro. Agrigento conta 51 laboratori, di cui 40 artigiani, e si distingue per un’incidenza dell’artigianato del 78,9%, una delle più elevate della Sicilia. Siracusa, invece, registra 39 laboratori, con 25 imprese artigiane.

Più contenuti i valori di Ragusa, dove la spesa delle famiglie raggiunge 10 milioni di euro e operano 40 laboratori, di cui 28 artigiani (71,3%), di Caltanissetta, con 8 milioni di euro e 27 laboratori (18 artigiani), e di Enna, che con 5 milioni di euro di consumi rappresenta il mercato più piccolo dell’Isola ma anche quello con la più alta vocazione artigiana: oltre otto gelaterie su dieci (81,3%) sono infatti imprese artigiane, la percentuale più alta della Sicilia.

«L’indagine sottolinea – dice il presidente di Confartigianato Sicilia Emanuele Alessandro Virzì – che il gelato artigianale rappresenta una delle espressioni più autentiche del sapere fare siciliano e un settore strategico per l’economia dell’Isola».

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