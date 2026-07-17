Antincendio, comandante Corpo forestale: «Nel Palermitano nessun danno a colture, strutture o animali»

«Dai dati ufficiali forniti dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo non risultano danni a colture, strutture o animali. Gli interventi effettuati hanno riguardato nella quasi totalità terreni incolti improduttivi o incendi di interfaccia e, solo in due casi, le fiamme hanno interessato pineta e macchia mediterranea». Lo chiarisce il dirigente generale del Corpo forestale della Regione Siciliana, Dorotea Di Trapani, in merito alle notizie pubblicate oggi pomeriggio sui roghi nel Palermitano.

In particolare, l’autobotte della postazione Mandarini, nelle Petralie, è in manutenzione e si attende arrivo del pezzo di ricambio. «Per completezza d’informazione, va detto che nell’inverno scorso in Sicilia abbiamo reso operativi 84 nuovi mezzi distribuiti ai direttori delle operazioni di spegnimento per rafforzare l’antincendio boschivo – aggiunge il comandante del Corpo forestale – e abbiamo aggiudicato e sottoscritto contratti per la fornitura, sia di 90 mezzi pesanti tipo autobotte di 3 mila e 4 mila litri, sia di altri 210 pick-up che entreranno in produzione e saranno forniti alle squadre Aib. Ci troviamo nel pieno della campagna antincendio con uno sforzo da parte di tutti, personale in divisa e operatori. Sarebbe auspicabile evitare di diffondere allarmismi immotivati».

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