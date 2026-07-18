Strage di via D’Amelio, la Uil Sicilia ricorda Paolo Borsellino nel segno dell’impegno civile.

Palermo. Nel giorno dell’anniversario della strage di via d’Amelio, la Uil Sicilia rende omaggio alla memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uccisi dalla mafia il 19 luglio 1992. “Ricordare Borsellino significa non limitarsi alla commemorazione ma scegliere ogni giorno da che parte stare. Stare dalla parte della legalità, della giustizia, della dignità delle persone e della libertà contro ogni forma di sopraffazione e violenza”. Così i segretari Luisella Lionti e Ignazio Baudo che aggiungono: “Per questo sindacato, la lotta alla mafia passa anche dal lavoro, dalla trasparenza, dalla tutela delle persone e dalla presenza concreta dello Stato nei territori. Dove mancano diritti, opportunità e ascolto, attecchiscono più facilmente illegalità e paura”. Nel ricordo di via d’Amelio, la Uil Sicilia rinnova quindi il proprio impegno contro le mafie e per una società fondata su diritti e giustizia sociale.

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