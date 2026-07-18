Storie correlate

PIAZZA ARMERINA LIVE- NUOVA AVVENTURA IN PANCHINA: MAURIZIO NASSI È IL NUOVO ALLENATORE DEL PIAZZA ARMERINA

Riccardo Luglio 15, 2026
bog antony

Calcio. Nasce l’ASD Valguarnera: fusione storica per il rilancio del calcio localeVALGUARNERA –

Riccardo Luglio 14, 2026
clinic

Calcio giovanile. dal 13 al 15 luglio a Pergusa Clinic con la Sampdoria

Riccardo Luglio 11, 2026

Ultime notizie

marko

Finale Mondiali di calcio: protagonista anche un pizzico di Enna

Riccardo Luglio 18, 2026
tifea 1

Nuoto: Ionut Tifrea della Fenice Nuoto Enna stabilisce il nuovo record regionale dei 200 stile libero.

Riccardo Luglio 18, 2026

Strage di via D’Amelio, la Uil Sicilia ricorda Paolo Borsellino nel segno dell’impegno civile.

Riccardo Luglio 18, 2026
seminara 1

Il Partito Democratico ha esprime la propria posizione a sostegno delle posizioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale con riferimento a tutti lavoratori ex precari del comune, ex Asu e articolisti, e ai cantieri di servizio,

Riccardo Luglio 18, 2026