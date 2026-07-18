Finale Mondiali di calcio: protagonista anche un pizzico di Enna

C’è anche un po di Enna alla finale dei campionati del mondo di calcio di domenica prossima tra Argentina e Spagna. Infatti il capo responsabile del Var sarà il giovane Marko Ivaci. Marco infatti è il figlio di Luliana Granulic giocatrice prima ed allenatrice successivamente della De Gasperi Enna che vinse due scudetti ed altrettante coppe Italia di pallamano femminile e di Dado Ivaci conosciuto a Enna per la sua attivita di musicista. Marko è nato a Enna e nella nostra citta a svolto uma prima parte di studi. Dopodiche ha continuato in Lombardia dove si è traferito con la famiglia. E stato anche un promettente arbitro di calcio. Con la sua attivita ha maturato importanti esperienze con Sky. Per lui si è aperto questo importante palcoscenico del mondiale come esperto del Var sino ad essere stato prescelto per l’evento finale che sara visto in tv da miliardi di persone.

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