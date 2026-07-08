Presentata la roadmap di “I Care China”: formazione, grandi fiere e incoming turistico per collegare la Sicilia alla Cina

Definito il cronoprogramma delle attività nate dalla sinergia tra Centro Studi Med.Mez., CNA Enna, Istituto Confucio della Kore e il Consorzio Kore Siciliae. Si parte a ottobre con i corsi per gli imprenditori, fino agli appuntamenti internazionali di Rimini e Milano.

Si è tenuta questo pomeriggio, presso i locali dell’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna, la conferenza stampa di presentazione di “I Care China”, il progetto strategico di comunicazione interculturale e promozione economica nato nel cuore della Sicilia. L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Med.Mez. “Napoleone Colajanni”, dalla CNA di Enna, dall’Istituto Confucio dell’Università Kore e dal Consorzio Kore Siciliae.

Durante l’incontro con i giornalisti e gli operatori economici è stata svelata la roadmap ufficiale del progetto per il biennio 2026-2027: un fitto calendario di appuntamenti che unisce alta formazione aziendale, tappe nelle più importanti fiere del turismo globale e azioni concrete di attrazione sul territorio.

Ad aprire i lavori è stato Paolo Garofalo, presidente del Centro Studi Med.Mez. “Napoleone Colajanni”, il quale ha introdotto gli obiettivi strategici dell’incontro sottolineando la concretezza del percorso: “Con questa roadmap dimostriamo che I Care China non è solo un manifesto di intenti, ma un piano industriale e culturale concreto. Grazie alla forza di questa rete stiamo costruendo un canale bidirezionale capace di portare la Sicilia centrale al centro delle rotte internazionali, trasformando la conoscenza e l’identità culturale in un concreto valore economico e sociale”.

Successivamente, la parola è passata ai vertici istituzionali dell’Istituto Confucio dell’UKE. Il direttore di parte italiana, Alessandro Tosco, e la direttrice di parte cinese, Melody Qin Wang, hanno illustrato nel dettaglio la centralità della preparazione linguistica e delle competenze interculturali. I direttori hanno spiegato come l’istituzione accademica guiderà gli imprenditori nell’acquisizione degli strumenti indispensabili per comprendere il “galateo del business” orientale, azzerando le distanze culturali e facilitando relazioni commerciali solide e durature.

L’incontro è proseguito con l’intervento di Stefano Rizzo, segretario della CNA di Enna, che insieme al presidente Valentino Savoca, ha espresso la forte determinazione della rappresentanza datoriale nel supportare il tessuto produttivo locale. “Per le nostre imprese, l’internazionalizzazione non è più un’opzione ma una necessità strutturale”, hanno commentato. “Con I Care China offriamo agli artigiani e alle PMI ennesi una chiave d’accesso privilegiata a un mercato monumentale, superando lo storico isolamento geografico dell’entroterra”.

A seguire, sono intervenuti gli altri ospiti e rappresentanti istituzionali presenti.

Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia, ha ribadito il valore del progetto su scala regionale: “Questo modello, che parte da Enna, dimostra come la sinergia territoriale possa fare da traino per l’intera Isola. La Sicilia ha un patrimonio immenso che, se comunicato con le giuste competenze interculturali, ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione di riferimento per i flussi economici e turistici provenienti dalla Cina”.

Un’analisi condivisa pienamente da Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Turismo e Commercio e CNA Balneari, che ha evidenziato la portata strategica del progetto nel panorama nazionale: “Il turismo cinese richiede standard di accoglienza e servizi personalizzati. Strutturare una roadmap che unisce la formazione d’eccellenza alla presenza nelle grandi fiere di settore è la strada corretta per posizionare il territorio come meta ‘China-friendly’ sui mercati globali”.

Infine, il forte legame con le amministrazioni locali e le ricadute concrete sui Comuni dell’area interna sono stati evidenziati dall’intervento di Salvatore Roccella, vice sindaco del Comune di Regalbuto, che ha espresso il pieno plauso all’iniziativa, rimarcando come lo sviluppo turistico e l’incoming legati al mercato asiatico rappresentino un’opportunità straordinaria di rilancio economico e valorizzazione anche per i borghi e le realtà vicine del territorio ennese.

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Di seguito le tappe salienti del cronoprogramma strategico approvato dalla rete dei partner:

Ottobre 2026 – al via la Formazione: l’Istituto Confucio curerà un ciclo di corsi di formazione specifici dedicati agli operatori economici e agli imprenditori della CNA. Il percorso si articolerà in 3 lezioni da 2 ore ciascuna, focalizzate sulle competenze interculturali e l’approccio al mercato cinese.

15 Ottobre 2026 – il debutto al TTG di Rimini: il progetto si presenterà sulla scena internazionale con un talk dedicato all’interno del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Novembre 2026 – incoming di Tour Operator a Enna: una delegazione di tour operator internazionali sarà ospitata a Enna per un educational tour volto a valorizzare le eccellenze locali. L’iniziativa sarà curata in sinergia da Kore Siciliae, CNA, Istituto Confucio e Med.Mez.

Dicembre 2026: il progetto “I Care China” verrà ufficialmente consegnato e presentato alla CNA Nazionale, per l’esportazione del modello e l’ampliamento del network istituzionale.

9-11 Febbraio 2027 – la vetrina della BIT di Milano: il percorso culminerà con la partecipazione della delegazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano. Il progetto sarà ospitato all’interno del Padiglione Sicilia, in un’attività interamente curata dal Centro Studi Med.Mez.

Che cos’è il progetto “I Care China”

“I Care China” è un progetto pilota sussidiario e di cooperazione internazionale nato a Enna, volto a costruire un solido ponte strategico tra la Sicilia centrale e la Repubblica Popolare Cinese. L’iniziativa risponde alla crescente necessità del territorio di aprirsi ai mercati globali, combinando in modo inedito due leve fondamentali dello sviluppo moderno: la comunicazione interculturale e la promozione economica.

Il progetto non si configura come un singolo evento, ma come un ecosistema operativo che mette in rete il mondo accademico, l’associazionismo di ricerca e il tessuto imprenditoriale locale.

I Pilastri del Progetto sono:

La mediazione e formazione culturale: attraverso l’eccellenza dell’Istituto Confucio dell’Università Kore, il progetto fornisce agli operatori economici gli strumenti linguistici, culturali e comportamentali (il cosiddetto “galateo del business” cinese) indispensabili per interfacciarsi con successo con partner e clienti orientali.

L’internazionalizzazione delle PMI: grazie alla guida di CNA Enna e del Consorzio Kore Siciliae, il progetto punta a inserire le micro, piccole e medie imprese locali (artigianato, commercio, agroalimentare) all’interno dei flussi turistici e commerciali internazionali, superando lo storico isolamento geografico dell’entroterra siciliano.

Il posizionamento turistico globale: attraverso la partecipazione alle principali fiere del settore (come il TTG di Rimini e la BIT di Milano), “I Care China” promuove Enna e la sua provincia come destinazione “China-friendly”, capace di accogliere i viaggiatori cinesi con standard e servizi personalizzati.

L’obiettivo a lungo termine è fare di Enna un modello nazionale di riferimento per l’attrazione e la cooperazione con la Cina, dimostrando come la sinergia territoriale possa proiettare le eccellenze locali su scala globale.

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