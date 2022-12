Precari Covid, Nidil Cgil Felsa Cisl e Uil Temp Sicilia: “A rischio il futuro di tremila lavoratori. Subito risposte o in Sicilia sarà sciopero”.

Palermo. “Tra due settimane a circa tremila tecnici e amministrativi, più di 700 solo a Palermo, non sarà rinnovato il contratto. Sono lavoratori Co.co co impiegati presso le strutture commissariali nate per l’emergenza Covid e che in questi ultimi due anni difficili di pandemia hanno retto i servizi volti a contrastare questa emergenza. Oggi il governo regionale ha annunciato, però, che non ci sono i fondi e gli strumenti per continuare a pagarli. Per questo proclamiamo lo stato di agitazione. Senza risposte immediate scenderemo in piazza con i lavoratori”. Lo denunciano i segretari Andrea Gattuso Nidil Cgil, Giuseppe Cusimano Felsa Cisl e Danilo Borrelli Uil Temp Sicilia, che aggiungono: “Chiediamo all’assessora Giovanna Volo il rinnovo dei contratti per questi lavoratori visto che l’emergenza Covid non è mai finita e subito un incontro per valorizzare queste professionalità che, in un momento così difficile per il Paese, hanno reso un servizio essenziali per i cittadini”.

