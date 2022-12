ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA: ARRIVANO I BAMBINI DELLA 56° ACCOGLIENZA

Tutto pronto in Sicilia, Molise, Campania e Sardegna per accogliere i bambini bosniaci della cinquantaseiesima accoglienza organizzata dall’Associazione Luciano Lama Ong presieduta da Michele Sabatino. I minori provenienti da orfanotrofi di diverse città della Bosnia Erzegovina arriveranno in Italia (accompagnati da una delegazione di volontari dell’associazione partita dalla Sicilia lunedì scorso), nella giornata di sabato 17 dicembre, nella mattina in Molise mentre in serata in Sicilia, in diverse province. Nella giornata di domenica 18 dicembre invece in Sardegna.

I bambini rimarranno ospiti presso le famiglie, per circa un mese per poi fare ritorno nelle proprie sedi.

Dopo le problematiche legate agli effetti negativi provocati dalla Pandemia l’Associazione Luciano Lama è rimasta una delle poche associazioni che si occupa di attività di solidarietà verso minori, e non solo, ancora presenti in Bosnia Erzegovina.

In tutte le accoglienze organizzate dall’Associazione Luciano Lama iniziate nei primi anni 90 dello scorso secolo, il numero di bambini arrivati inizialmente in Sicilia ma successivamente in Molise, Campania e Sardegna ed ospitate da famiglie di queste regioni superano le 20 mila presenze.

Per informazioni ONG Luciano Lama – via Civiltà del Lavoro 17 94100 Enna bassa tel 0935533211 – mail assllama3@gmail.com

Visite: 38