On Eliana Longi: Continuiamo a lavorare affinché le piccole isole siano protagoniste delle politiche del mare.

ho partecipato alla presentazione del XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare 2026, un’importante occasione di confronto sul futuro della Blue Economy italiana.

Nel mio intervento ho richiamato l’attenzione sul DDL n. 1837 per la valorizzazione delle isole minori, un provvedimento fondamentale per riconoscere le specificità dell’insularità e garantire maggiori opportunità di sviluppo e servizi alle comunità isolane. Continuiamo a lavorare affinché le piccole isole siano protagoniste delle politiche del mare.

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