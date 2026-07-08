Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, da Enna il rilancio dell’azione. Petralia: “Ascolto e partecipazione per costruire sviluppo”

Si è svolto questa mattina a Enna il Consiglio generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana.

Al centro della relazione della segretaria generale Carmela Petralia il valore dell’ascolto, indicato come metodo essenziale dell’azione sindacale e come punto di partenza per leggere i bisogni dei territori. Petralia ha richiamato i temi dell’accoglienza e dell’inclusione, del lavoro dignitoso, della partecipazione dei giovani, del contrasto allo spopolamento e della necessità di costruire nuove opportunità nelle aree interne di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

La segretaria generale ha sottolineato l’importanza di investire su infrastrutture, sanità territoriale, scuola, università, trasporti, connessioni digitali, servizi essenziali, turismo sostenibile, agricoltura e filiera agroalimentare, indicando questi ambiti come leve fondamentali per lo sviluppo dei territori.

Nel suo intervento Petralia ha inoltre ribadito il ruolo della Cisl nel promuovere dialogo, contrattazione, partecipazione e alleanze istituzionali, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro di qualità, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela dei pensionati e dei soggetti più fragili.

A concludere i lavori il Segretario Generale Leonardo La Piana che ha sottolineato che “le aree interne della Sicilia rappresentano oggi una delle sfide più importanti per il futuro della nostra Isola. In questo contesto il tema dell’energia assume un valore strategico. La transizione energetica deve diventare un’opportunità concreta di sviluppo locale, di riduzione dei costi per famiglie e imprese e di creazione di nuova occupazione qualificata. Le Comunità Energetiche Rinnovabili, come sottolineato dalla Cesi, rappresentano uno strumento fondamentale per raggiungere questi obiettivi”.

Il segretario generale della Cisl Sicilia ha poi ricordato il patto per le aree interne promosso dal sindacato e sottoscritto insieme ad Anci Sicilia, Cesi, Università Kore e Confindustria Sicilia.

“È un’alleanza – ha detto La Piana – che mette insieme istituzioni, mondo della ricerca, imprese e rappresentanza sociale con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per rilanciare i territori più fragili attraverso innovazione, sostenibilità, infrastrutture, formazione e valorizzazione delle risorse locali”.

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