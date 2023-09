Podismo: incoraggianti risultati per giovani atleti ennesi della Mega Hobby Sport Caltanissetta

Dalla 22^ edizione del “Trofeo Kalat”, evento valido come 10^ prova del “Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada 10km” e “CDS e Individuale di Corsa su Strada Promozionale” e organizzato dagli amici della Track Club Master CL capitanati dal Presidente Alessandro Giambra, ci giungono delle belle soddisfazioni grazie alla partecipazione dei nostri atleti:

Mega Hobby Sport:

Sara Lo Cascio, atleta appartenente alla categoria EF10, e con grandissima determinazione ha percorso i 600m del tracciato e con un crono di 2’12” e ha conquistato il 1° posto di categoria;

Emanuele Pirrera, atleta appartenente alla categoria CM, che ha gareggiato sui 2500m e con un crono di 9’52” si è classificato al 16° posto di categoria;

Costanza Profeta, atleta appartenente alla categoria CF, che ha gareggiato sui 2000m e con un crono di 10’09” si è classificata 7^ di categoria;

Francesco Pilonero , atleta appartenente alla categoria PM, che ha gareggiato sui 10km e con un crono di 54’06” ha conquistato il 2° posto di categoria;

Gioele Burgarello, atleta appartenente alla categoria RM, che ha gareggiato sui 1500m e con un crono di 6’17” si è classificato al 16° posto di categoria;

Giovanni Bufalo, atleta appartenente alla categoria AM, che ha gareggiato sui 3400m e con un crono di 12’22” ha conquistato il 3° posto di categoria;.

Bravissimi!

Infine, colgo l’occasione di ringraziare il Mister Francesco Augello per la sua preziosa presenza, e il Mister Gianpaolo Mantegna per la grande passione che mette nel seguire i nostri ragazzi/e.

