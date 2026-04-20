La Presidente della Coop Sociale la Contea Vanessa Mancuso premiata nella serata Tributo alle Donne 2026

Domenica 19 aprile, presso il Teatro Neglia di Enna, si è svolta la serata “Tributo alle Donne 2026” all’interno della quale sono state premiate alcune eccellenze della Sicilia e della Calabria. Tra queste anche Vanessa Mancuso, professionista molto attiva nel sociale sin da giovanissima, oggi riferimento nel territorio e Rappresentante Legale della Cooperativa La Contea. La Dott.ssa Mancuso ha ringraziato l’organizzazione dell’evento, il suo collega Flavio Giaimo e tutta l’ equipe di lavoro. “È con profonda gratitudine che accolgo questo premio, che non rappresenta solo un traguardo personale, ma è la testimonianza del valore di un settore del nostro tessuto sociale. In questo settore, fatto di ascolto, persone e dinamismo, ho imparato che il successo si costruisce con la costanza e con la capacità di fare rete. Dietro questo premio ci sono anni di lavoro, sfide superate, una squadra straordinaria, ma soprattutto gli utenti con le loro famiglie che mi hanno sostenuta. Lo dedico a ogni donna che sogna di lasciare il segno nel mondo del lavoro e del sociale: il nostro contributo è indispensabile, la nostra voce è la nostra forza.

Grazie di cuore a chi ha reso possibile questo momento.

Ringrazio chi ha creduto nel mio percorso e dedico questo premio a tutte le professioniste che, ogni giorno, con dedizione e competenza, lavorano per elevare la qualità del loro impegno e della loro attività.

Questo non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a operare con passione e responsabilità”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 86