Pietraperzia: pubblicato il programma del Carnevale

CARNEVALE PIETRINO 2026

Si pubblica il programma del “CARNEVALE PIETRINO” dedicato ai bambini e ragazzi per i giorni 14 e 17 Febbraio, nel frattempo chiariamo insieme all’Assessore allo Spettacolo Carlo Falzone che al tentativo di organizzare il Carnevale, alla prima riunione del 15 gennaio al Comune, erano presenti solamente 3 Associazioni e 2 persone, alla seconda riunione del 19 gennaio solo 1 coppia, si evince che nessuno ha interesse, il carnevale é qualcosa che dovrebbe coinvolgere tutta la cittadinanza nella preparazione, non è uno spettacolo a cui assistere.

Considerato che la Sicilia é stata devastata dal ciclone e dalla frana abbiamo deciso di utilizzare il contributo assegnatoci ESPRESSAMENTE per il carnevale per fare passare due serate di divertimento ai bambini e ragazzi.

Ci vediamo in Piazza il 14 e il 17.

