PIETRAPERZIA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI PARIGI

Il Sindaco e l’Assessore Falzone a Parigi per rappresentare il nostro comune, che è socio del Parco Archeologico “Villa Romana del Casale e Morgantina”.

Il cuore della Sicilia arriva a Parigi al Salone internazionale del Turismo, grande vetrina del progetto “Cuore di Sicilia” per promuovere Aidone, Mazzarino, Piazza Armerina e Pietraperzia.

Una missione istituzionale per far conoscere ai francesi l’entroterra siciliano.

Venerdì siamo stati ricevuti all’Ambasciata Italiana dal Primo Consigliere dott. Franco Impalà.

Abbiamo colto l’occasione per esporre nello stand concesso al Parco, dei prodotti locali di Pietraperzia come “OLIO E MIELE” offerti dai nostri produttori Salvatore Messina e Giuseppe Tummino che ringraziamo.

Pagina Facebook Salvuccio Messina sindaco

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