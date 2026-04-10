Piazza Armerina oggi all’IIS Majorana incontro sui lavori di scavo alla Villa Romana del Casale

La Villa del Casale: archeologia in corso 📌
📅 10 aprile 2026
⏰️ 9:00 – 18:00
🎯 Piazza Armerina, Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana / A. Cascino”
🏛️ Una giornata di studio dedicata alla Villa romana del Casale, pensata come momento di confronto tra istituzioni, università e territorio.
🔬 L’incontro presenta le attività condotte dall’Università di Bologna e dal CNR ISPC, nell’ambito della collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale.
🌍 Il progetto coinvolge enti di ricerca italiani e internazionali e si inserisce nelle attività di tutela coordinate sul territorio.
📚 Saranno presentati i risultati più recenti delle indagini archeologiche, insieme a contributi su altri contesti tra Sicilia e Calabria.
In occasione delle iniziative promosse dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, la Giornata Internazionale di Studio del 10 aprile sarà dedicata non solo alla Villa stessa, ma anche ad altre importanti ville romane siciliane, calabresi, spagnole e greche.
L’iniziativa vedrà la partecipazione di ricercatori e docenti di prestigiose università italiane, greche e spagnole.
L’evento si svolgerà presso l’Istituto Majorana Cascino di Piazza Armerina, con l’obiettivo di aprire uno spazio di divulgazione e formazione rivolto anche al mondo scolastico piazzese.
Un appuntamento pensato per rafforzare il legame tra il patrimonio culturale e la comunità locale, partendo proprio dalle scuole e da un percorso di conoscenza, approfondimento e didattica.
L’obiettivo del Parco Archeologico è chiaro:
• coinvolgere attivamente i cittadini del territorio;
• avvicinare le nuove generazioni ai beni culturali;
• trasformare il distacco in senso di appartenenza.
Un progetto ambizioso, complesso, ma fondamentale per la crescita culturale e sociale del territorio.
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