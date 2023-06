PIAZZA ARMERINA- BRILLANTE AFFERMAZIONE AL GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO DEI MUSICI E DEGLI SBANDIERATORI DEL MAGISTRATO DEI QUARTIERI E DEL MONTE MIRA.

I Musici e gli Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri e del Monte Mira hanno partecipato alla V Edizione del Gran Premio del Mediterraneo, competizione regionale dei gruppi di sbandieratori e musici, conquistando rispettivamente il primo e il secondo posto. Ancora una volta il primo posto è stato ad esclusivo appannaggio dei ragazzi piazzesi, dopo le due vittorie dei musici dell’associazione Piazza Medievale a pari merito con i Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri e una volta con quelli del Monte Mira, nelle scorse edizioni. “Sono particolarmente orgoglioso di tutti loro che non solo si distinguono da sempre per le loro eccezionali capacità musicali ma soprattutto per le loro indubbie qualità umane, educazione e rispetto delle regole sono i loro biglietti da visita che portano in giro racimolando riconoscimenti e trofei di ogni tipo, facendo conoscere il Palio dei Normanni ovunque. La Sicilia suona al ritmo della nostra manifestazione d’eccellenza, ovunque risuona l’eco del Palio dei Normanni” commenta il coordinatore generale del Palio Dino Vullo.

Visite: 43