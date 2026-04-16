INDICATORI SOLSTIZIALI NATURALI E ANTROPICI “LE PIETRE PERCIATE”- NUOVE ACQUISIZIONI NISSORIA 21 APRILE 2026- ORE 18,00 Sede ANCeSCAO via Del Parlamento,16- Nissoria
INDICATORI SOLSTIZIALI NATURALI E ANTROPICI
“LE PIETRE PERCIATE”- NUOVE ACQUISIZIONI
NISSORIA 21 APRILE 2026- ORE 18,00
Sede ANCeSCAO via Del Parlamento,16- Nissoria
SALUTI ISTITUZIONALI- Coordina : prof.ssa Mantia Giuseppina
LORENZO VICARI PRESIDENTE DI SICILIANTICA -COMPRENSORIO
ASSORO-LEONFORTE-NISSORIA
ROSARIO COLIANNI SINDACO DI NISSORIA
ANTONIO LICCIARDO SINDACO DI ASSORO
PIERO LIVOLSI SINDACO DI LEONFORTE
ANGELO PICICUTO DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO
“ EDOARDO PANTANO”
ROSALINDA SCAMINACI RUSSO PRESIDENTE ANCESCAO NISSORIA
MELINA PAGANO PRESIDENTE PRO LOCO AGIRA
CONTRIBUTI – Coordina: Daniela Patti DOCENTE DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA E
MEDIOEVALE- UNIVERSITA’ KORE DI ENNA
FERDINANDO MAURICI DIRETTORE CENTRO REG.LE PROGETTAZIONE E
RESTAURO E PER LE SCIENZE APPLICATE AI BENI
CULTURALI
ALBERTO SCUDERI- VICEPRESIDENTE NAZIONALE GRUPPI
ARCHEOLOGICI D’ITALIA
SITI VECCHI E NUOVI DI INTERESSE ARCHEOASTRONOMICO IN SICILIA
ANGELO GIUNTA GIÀ DIRIGENTE REG.LE PRESSO ASS.TO BB,CC.AA.
MONUMENTI NATURALI E ARCHITETTONICI CON CARATTERI ARCHEOASTRONOMICI