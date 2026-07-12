Prendersi cura di un luogo per poi raccontarlo: Hisn Al Giran compie 15 anni

Quindici anni fa come oggi fondavamo Hisn al-Giran, non una semplice associazione culturale, ne’ una semplice associazione escursionistica. Abbiamo fondato Hisn al-Giran per prenderci cura di un luogo, per raccontarlo ed è ciò che stiamo ancora facendo al Villaggio bizantino di Vallone Canalotto a Calascibetta.

Nel tempo abbiamo fatto mille altre cose venute in maniera del tutto naturale, abbiamo cercato di porre l’attenzione sul conservare anche la natura di quel luogo e non solo l’archeologia, abbiamo cercato di valorizzare in varie forme le risorse e le eccellenze di questo territorio, abbiamo organizzato eventi, laboratori, visite didattiche.

Tra le altre cose, poiché quel luogo ci ha formatə come persone e come professionistə, abbiamo provato a raccontare con lo stesso trasporto, entusiasmo e stupore negli occhi e nelle parole, tanti altri luoghi di questa terra immensamente bella che è la Sicilia, di cui siamo visceralmente innamoratə e che non ci stanchiamo mai di scoprire.

Oggi la parte operativa di Hisn al-Giran siamo noi tre, ma non dimentichiamo certo tutte le persone che negli anni hanno contribuito al lavoro della nostra associazione e alla sua crescita, ne’ chi ci ha sostenuto e ci sostiene dall’esterno, in modo più o meno diretto.

È stato fin qui un meraviglioso viaggio e ci piace pensare che possa continuare ancora a lungo

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