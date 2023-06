Sport Paralimpico: a S.Vito Lo Capo grande successo il Week End dello Sport organizzato dalla Project Diver Enna

Si è conclusa la quattordicesima edizione del week end dello sport zero barriere svoltasi dall’1 al 4 giugno presso lo splendido mare con acqua cristallina del Comune di San Vito Lo Capo nella spiaggia gratuita accessibile “Zero Barriere”.

In queste giornate si sono svolte diverse attività: subacquea #zerobarriere con il team HSA Italia, il primo campionato regionale Fisdir Sicilia e la terza edizione del Trofeo “città di San Vito Lo Capo” di nuoto in acque libere, la quattordicesima corsa zero barriere e la finale del campionato regionale Fisdi di calcio a 5.

Sono state giornate intense di sport e divertimento dove la disabilità non esiste.

Tutti a gareggiare per un unico obiettivo: DIVERTIRSI.

La disabilità è solo un fattore mentale…

Un plauso va al comune di San Vito lo Capo e ai suoi collaboratori, ai Vigili urbani, AOTS – Associazione Operatori Turistici San Vito Lo Capo ai sponsor Sigel, Cantine Fina, Acqua Fontalba, Fudsud e Sibeg Catania per il loro prezioso contributo…

Assistente sanitaria – S.O.S. Valderice, assistenza in acque – FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico con la sezione Water Rescue.

