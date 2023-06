PESCA, TARDINO (LEGA) “NO AL PIANO D’AZIONE UE”. DOMANI INCONTRO A MAZARA

Palermo, 22 giugno – Anche la Sicilia si mobilita in occasione della giornata di protesta nazionale contro il Piano d’Azione della Commissione europea, che impatta gravemente sul settore della pesca. Domani dalle ore 10,30, al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo (sala La Bruna), è infatti in programma l’incontro sul tema ‘La tutela della pesca siciliana – L’impatto delle politiche europee sulle marinerie’, organizzato dalla europarlamentare Annalisa Tardino, componente della Commissione Pesca e commissario regionale della Lega Salvini Premier, e dal gruppo politico Identità e Democrazia. Alla presenza delle autorità locali, sono previsti gli interventi di Lorenzo Viviani, responsabile del Dipartimento Pesca Lega Salvini Premier, Maria Cristina Mangano, ricercatrice SZN Anton Dohrn di Napoli e di Francesco Foggia, coordinatore del movimento politico La Forza dei Fatti. All’incontro, moderato dal giornalista Pasqualino Mattaroccia, interverranno anche rappresentanti di associazioni di categoria e sigle sindacali, mentre la conclusione sarà di Annalisa Tardino.

Nei giorni scorsi, in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, contro il piano Ue è stato espresso voto contrario: “Stiamo lottando in Europa contro questo piano che prevede ulteriori restrizioni di spazi di pesca per le nostre marinerie, in nome di politiche ambientaliste ideologiche, che arrecano solo danno alla nostra economia, costringendoci tra l’altro a importare ogni anno enormi quantità di prodotti ittici di dubbia qualità e sicuramente inferiori rispetto a quello che riescono a portare sulle tavole i nostri pescatori. Diciamo no allo smantellamento della pesca a strascico e ancora no a ulteriori norme che penalizzano la nostra regione e il nostro Paese”, spiega Annalisa Tardino.

