Parco Urbano Enna: Comune ha acquistato il 50% dei terreni necessari per la sua realizzazione

Il Comune di Enna ha tutto pronto nei tempi previsti per la realizzazione del Parco Urbano a Enna bassa tra il campo di atletica leggera e parte della cittadella universitaria. Lo afferma l’assessore all’urbanistica Giovanni Contino. “Giusto per aggiornare – continua Contino – le somme per attivare l’occupazione per l’esproprio delle aree rimanente del Parco Urbano sono impegnate già da oltre 4 anni. Aspettiamo che il PRG diventi esecutivo e per questo attendiamo che la CTS ( di competenza regionale) si esprima. Al momento siamo proprietari di oltre il 50% delle aree interessate (circa 9 ettari complessivi). Specifico inoltre che all’interno di quell’area non è possibile realizzare nessun tipo di costruzione essendo sia nel vecchio che nel nuovo Piano regolatore generale, destinata a parco urbano. L’unica cosa che i proprietari possono fare è recintarlo per coltivazioni varie. Ma niente di più. L’amministrazione comunale tutta e certamente continuerà a vigilare perché niente possa inficiare questo percorso. In Italia l’amministrazione pubblica ha i suoi tempi, in Sicilia invece purtroppo sono inesistenti”.

