CANTATA PER GUCCINI

“GLI EROI SONO TUTTI GIOVANI E BELLI”

Nicosia di Sicilia , 4 settembre 2026, piazza Marconi, dalle 20,30

Anche noi della libreria&cartoleria LE CITTÀ DEL MONDO e del blog germinalcontrovoce.org, vogliamo ricordare Francesco Guccini con una iniziativa pubblica.

Un ricordo che unisce ed emoziona tutti quelli che come me per quasi mezzo secolo hanno avuto le sue canzoni come colonna sonora della propria vita.

Venerdì 4 settembre 2026, a Nicosia di Sicilia, in piazza Marconi dalle 20,30 ci incontriamo musicisti, appassionati e cultori del grande cantautore scomparso, per intonare insieme i suoi brani più celebri: « l’Avvelenata », «Autogrill», «Vedi cara», «Venezia», «Cirano»,«la Locomotiva»….

Il format definitivo dell’ iniziativa lo comunicheremo a fine agosto dopo che abbiamo il numero esatto dei partecipanti e delle adesioni.

Intanto “ riscaldiamo” le chitarre e gli altri strumenti per dare vita a una grande evento culturale e umano

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