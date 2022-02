TennisTavolo: Ausonia Enna: Ripresa Campionati a Squadre – Il punto delle formazioni dell’Ausonia

Ripresa Campionati a Squadre – Il punto delle formazioni dell’Ausonia

Alla ripresa dei Campionati a Squadre, dopo la sospensione per i provvedimenti dovuti al contenimento della pandemia, è ripresa la marcia della A2 Femminile, che è stata impegnata in un concentramento in provincia di Chieti. Nel primo incontro la squadra capitanata da Yuliya Markova, ha pareggiato con la diretta inseguitrice Norbello per 3-3. Questo incontro ha visto l’esordio in stagione di Martina Tirrito, reduce da un periodo di studi all’estero e ancora vittima del Jet Lag. Il pareggio maturato alla luce delle due vittorie di Markova e del punto di Nataliia Riabchenko, fa gioco alla squadra ennese in quanto mantiene inalterata la distanza proprio contro la seconda in classifica. Nonostante la sconfitta risicatissima al quinto set di una brillante Nicoletta Criscione contro la fortissima Ovelar e di Martina Tirrito contro Smargiassi e Di Meo, le giovanissime atlete mostrano comunque tutto il loro valore. Nel secondo incontro, infatti, Tirrito e Criscione vengono schierate come titolari assieme alla esperta Riabchenko, con Yuliya Markova in panchina; quattro a zero il risultato finale a favore delle ennesi con due affermazioni di Nicoletta Criscione contro Minutoli e Creaco, un punto di Riabchenko contro Creaco e una vittoria di Martina Tirrito contro Conidi. Con questi risultati le ennesi consolidano il primato nel girone e guardano fiduciose all’ultimo concentramento di Reggio Calabria per puntare ai Playoff promozione come prime del raggruppamento.

Nella giornata di sabato a Siracusa la squadra di B1, finalmente al completo, ha superato i locali del ViGaRo con il punteggio di 5-3. Le due vittorie di Gabriel Grixti sono state corroborate dalle affermazioni di Francesco Messa (grande impatto il suo), subentrato a Francesco Impallomeni, e dalla vittoria di Simone Costanzo sul bravo Amenta. I punti per la formazione di casa sono venuti dal solito ottimo Salvo Ganci, capace di portare a casa tutti e tre gli incontri disputati. E’ una vittoria questa che da molta fiducia a Impallomeni e compagni per il prosieguo del Campionato, specialmente se si riuscirà, come in questo caso, a schierare tutti e quattro i titolari.

In seria A2 maschile, Labanau e compagni impattano contro la prima della classe, il Casamassima, che ha lasciato agli ennesi solo un set in tutto l’incontro, a testimonianza della grande preparazione posta in essere dai pugliesi nell’ottica della scalata verso la massima serie. In ultima analisi, ciò che emerge dal confronto è un predominio fisico atletico e mentale dei protagonisti di questo girone, rispetto agli ennesi, non già una netta superiorità tecnica. Ai giovanissimi atleti dell’Ausonia d’ora in avanti si chiederà di ritrovare continuità, gambe e concentrazione se vorranno mettere in mostra il proprio patrimonio tecnico e prendersi qualche soddisfazione.

In serie C1 la formazione composta da Grimaldi, Vigiano e Giuseppe Spagnolo si è fermata in casa, nel rinnovato Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, ad opera di una delle protagoniste del girone, ovvero il Marsala di Pasquale Titone. Cinque a uno il risultato finale. Dal prossimo incontro la squadra potrà contare sull’apporto di Martina Tirrito che, avendo esordito in A2 femminile, può, secondo regolamento, partecipare ad un campionato maschile.

