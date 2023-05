PANATHLON CLUB ENNA

Assegnata la borsa di studio “Salvatore Polizzotto”

Consegnata, nel corso della conviviale del Panathlon Club di Enna, la Borsa di Studio “Salvatore Polizzotto”, riservata agli studenti che hanno conseguito la laurea presso l’Università Kore di Enna con tesi su argomenti che trattino il tema dello sport.

Il vincitore per il 2023 è risultato Lorenzo Trovato (del corso di laurea scienze motorie) che ha discusso una tesi sulla performance analisys nel basket in carrozzina alle paralimpiadi di Tokyo.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre al Presidente del Panathlon Club di Enna ed ai soci, il Governatore dell’Area 9 Sicilia Roberto Pregadio, i familiari di Salvatore Polizzotto e le campionesse azzurre di Tennistavolo paralimpico Giada Rossi e Carlotta Ragazzini, insieme al loro DT Alessandro Arcigli.

Salvatore Polizzotto, socio e Past President del Club di Enna per lungo tempo, è scomparso alcuni anni fa.

Il Panathlon Club di Enna e l’Università degli Studi di Enna Kore, di concerto con la famiglia, hanno istituito, da qualche anno, il premio biennale dell’importo di € 1.000.

