Pallamano Aretusa – Beach Team Messina 35-30 (18-14)

Pallamano Aretusa: Settembre 1, Santoro 6, Infantino 4, Blanco 1, Giuffrida 5, Boubaker Ras., Boubaker Ray., Gafà 4, Brandino 2, Faraci 10, Zivillica L., Di Martino, D’Alberti 2, Della Bina, Serra, Carnemolla. All. Vilageliu.

Beach Team Messina: Pecorelli, Costarella 7, Caroè, Brigandi, Geraci, Busà, Bonina, Olguin 13, Perez Lopez, Gentile Patti, Triglia 2, D’Arrigo 8, Cirillo. All. D’Arrigo.

Arbitri: Bettino e Bozzanga.

Dopo la Coppa Sicilia l’Aretusa supera il Beach Team Messina in campionato. La squadra di Vilageliu ha vinto alla distanza contro la compagine peloritana dopo un avvio equilibrato, tanto più che il primo break arrivava solo al 22’ (12-10). Poi la marcatura a uomo su alcuni uomini chiave (D’Arrigo e Olguin su tutti) ha fatto la differenza a fine primo tempo con l’Aretusa che riusciva a salire sul +4. Stesso tema anche in avvio di ripresa (20-14), con Vilageliu che iniziava a far ruotare tutto il roster in maniera consistente (si rivedeva in campo Nino Brandino dopo parecchio tempo) e grazie anche ad alcuni interventi di Carnemolla (rigore parato a D’Arrigo e doppio intervento finale su Olguin) l’Aretusa chiudeva senza patemi.

Visite: 52