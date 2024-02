Pallamano BM L’Aretusa Siracusa batte in casa l’Agriblu Scicli

Dopo il trionfo in Coppa Sicilia sei giorni fa a Gela, la Pallamano Aretusa ha vinto anche la sfida odierna di Scicli contro l’Agriblù, valida per la prima giornata di ritorno di Serie B maschile. La gara ha preso subito la piega giusta per i ragazzi di Sergio Vilageliu che all’11’ avevano già segnato un +6 (8-2), gestendo una gara non semplice per via di un campo scivoloso che non ha permesso alle due formazioni di stare sempre in condizioni ottimali di equilibrio. Tuttavia, Santoro e compagni hanno retto e progressivamente nella ripresa, hanno aumentato il proprio vantaggio, chiudendo sul 29-19 finale. Sugli scudi Infantino (ancora in doppia cifra sulla scia già del bottino realizzato in Coppa Sicilia) e Faraci.

“E’ stata una gara gradevole nei primi 20 minuti – hanno detto Danilo Infantino e capitan Lorenzo Santoro -, poi abbiamo piazzato alcuni break decisivi e messo in cassaforte il risultato ma le condizioni del campo non hanno reso possibile nella seconda parte di spingere perché temevamo tutti per l’incolumità. Bravi tutti quanti perché abbiamo giocato ancora una volta di squadra e vinto una partita non semplice”.

Agriblù Scicli – Pallamano Aretusa 19-29 (11-16)

Agriblù Scicli: Cavallo, Parisi Assenza E., Gulino 2, Parisi Assenza A. 5, Frasca, Delitala 8, Greco 3, Stracquadanio, Cannizzaro, La Placa, Rendo, Ventura, Iacono, Rodriguez, Martino 1. All. Settembre.

Pallamano Aretusa: Santoro 1, Infantino 11, Blanco 2, Mascali, Boubaker Ras., Boubaker Ray., Gafà 2, Giuffrida M. 2, Faraci 6, Zivillica L. 1, Attivelli, Di Martino, D’Alberti 1, Della Bina 2, Serra, Burgio 1. All. Vilageliu.

Arbitri: Lo Bello e Giarratana.

