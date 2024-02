La studentessa Aurora Testa dell’Alberghiero di Centuripe sbanca a Rimini ai campionati italiani di cucina

Studentessa dell’alberghiero DON PINO PUGLISI DI CENTURIPE che fa parte del FORTUNATO FEDELE del Dirigente scolastico Serafino Lo Cascio ad aggiudicarsi la medaglia d’oro ai campionati italiani di Rimini. Aurora Testa Studentessa del 5 anno di cucina accompagnata dal onnipresente il suo prof.Giuseppe Rinallo presidente dei cuochi Ennesi e consigliere regionale cuochi Siciliani, il risultato al quanto straordinario Aurora inserita nel Team Sicilia Junior che si aggiudicano ben 3 premi oltre la medaglia più prestigiosa anche premio della critica e migliore brigata. Soddisfazione del responsabile di sede Salvo Bonelli . Un lavoro straordinario di chi si impegna 24 ore su 24 del prof. Rinallo che non nasconde le lacrime durante il verdetto della giuria.siamo orgogliosi che la Sicilia e questo gruppo di ragazzi abbia una grande riconoscenza , i momenti di lavoro e sacrificio sono stati tanti ma quando impegno e costanza sono continui i risultati arrivano, abbiamo una grande scuola moderna ed efficace se poi si ha la possibilità di lavorare con tranquillità si possono raggiungere tragiardi impensabili. Adesso subito al lavoro per dare ancora più visibilità alla nostra scuola ed a tutto un territorio . I nostri sono giovani in crescita e piena di voglia di fare conclude Rinallo diamo loro lo spazio necessario per affermarsi , grazie alle loro famiglie avremo le giuste soddisfazioni.

