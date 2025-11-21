Un confronto che con molta probabilità deciderà chi sarà l’unica squadra a rimanere a punteggio pieno. E’ quello tra l’Albatro N.G e Autosicura Marsala nella quinta giornata di andata del campionato di Serie B “Salute & Benessere” di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria. Infatti le due compagini si trovano appaiate in classifica a punteggio pieno. Quindi entrambe giocheranno per rimanere solitarie in vetta alla graduatoria.

Ma non meno interessante si prospetta il confronto di Mascalucia tra TH Mascalucia e Regalbuto che inseguono le battistrada a due lunghezze. L’altra diretta inseguitrice l’Aretusa se la dovrà vedere con l’Albatro Y.G. Il resto degli incontri vedono l’Alcamo in casa alla ricerca dei primi punti in campionato con il Caffè Klara Avola, la New Handball Mascalucia attende l’Agriblu Modica ed il Giovinetto Petrosino andrà a fare visita al Villaurea.

Questo il quadro completo degli incontri della quinta giornata:

Albatro N.G – Autosicura Marsala

Pallamano Alcamo – Caffè Klara Avola

TH Mascalucia – Pallamano Regalbuto

Albatro Y.G- Aretusa

New Handball Mascalucia – Agriblu Modica

Villaurea – Giovinetto Petrosino

La Classifica

Autosicura Marsala 8

Albatro N.G. 8

Aretusa 6

TH Mascalucia 6

Regalbuto 6

Puleo Giovinetto Petrosino 4

Albatro Y.G. 2

Avola 2

Villaurea 2

New Handball Mascalucia 2

Agribli Modica 0

Alcamo Pallamano 0

Advertisement

Visite: 63