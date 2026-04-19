La società Progetto Enna Sport 2004 ringrazia l’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi il presidente della società di calcio giovanile Luigi Di Dio si è recato dal sindaco Maurizio Dipietro per consegnarli una targa di ringraziamento per la disponobilità del Comune nel torneo di Pasqua di calcio giovanile organizzato dalla Progetto Enna Sport 2004 e che ha portato a Enna centinaia di piccoli calciatori da tutta la Sicilia ed anche da Malta.

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