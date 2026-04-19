Storie correlate

elite

Calcio Giovanile: U17 Elite: l’Enna conquista la salvezza

Riccardo Aprile 18, 2026
lagoreal

Enna: affidato dal comune il campo di calcio Enrico Greca alla società Lagoreal

Riccardo Aprile 18, 2026

Calcio Prima Categoria Play Off: la Don Bosco Aidone si gioca tutto a Comiso: oorganizzata trasferta per i tifosi

Riccardo Aprile 16, 2026

Ultime notizie

Pallamano Serie A Silver: il Cus Palermo consolida il quarto posto

Riccardo Aprile 19, 2026
eventi culturali

IIS Lincoln: il 20 aprile giornata dedicata alla lettura

Riccardo Aprile 19, 2026
santu patri

Enna la festa do “Santu Patri” – di Luca Ballarò

Riccardo Aprile 19, 2026
ikigai

Enna Bassa si accende la vetrina di Ikigai

Riccardo Aprile 19, 2026