La società di calcio giovanile Progetto Enna 2004 ringrazia il sindaco Maurizio Dipietro
La società Progetto Enna Sport 2004 ringrazia l’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi il presidente della società di calcio giovanile Luigi Di Dio si è recato dal sindaco Maurizio Dipietro per consegnarli una targa di ringraziamento per la disponobilità del Comune nel torneo di Pasqua di calcio giovanile organizzato dalla Progetto Enna Sport 2004 e che ha portato a Enna centinaia di piccoli calciatori da tutta la Sicilia ed anche da Malta.
Visite: 105