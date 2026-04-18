Fase finale A2, Handball Trapani: superata anche l’Halikada Gattopardo

Vittoria larga, netta, senza discussioni. La Handball Trapani supera Halikada Gattopardo con un eloquente 11-42 e mette un altro tassello fondamentale nel proprio percorso. Due successi consecutivi nel concentramento di Chieti che proiettano le granata verso l’obiettivo, la qualificazione alla Final Eight per la promozione in Serie A. Domani la terza e ultima sfida contro Conversano (ore 11.30) che decreterà la classifica finale di questa Fase Finale in attesa delle Final Eight. Si qualificano le prime due (e tutto porta proprio a Trapani e Conversano) con un possibile scontro diretto che può cambiare il destino di questi playoff, ancora prima dell’inizio degli stessi.

Halikada Gattopardo – Handball Trapani 11-42 (4-17)

Halikada Gattopardo:

Ninotta 1, Antona 1, Brunetto 3, Amoroso, Santamaria, Marrali 2, Vecchio, Florio, Riolo, Collura, Ballacchino, Abbate, Cantavenera 4, Marotta. All. Onofrio Bona

Handball Trapani:

Bustos, Stellato 7, Ferraresi F. 5, Lista 4, Ronga, Marino 5, Borodai 1, Lusarreta 6, Scordamaglia 3, Ferraro, Ferraresi M. 5, Ascorti 2, Di Prisco 2, Lazea, Podariu 2, Contino. All. Lucas Vitale Alvarez

Arbitri: Ambrosetti Fabio – Diab Islam Owis Mohamed Owis

Commissario: Fioretti Massimo

CRONACA

Gara indirizzata fin dalle prime battute. Ampio turnover in avvio deciso da coach Vitale, spazio alle rotazioni meno utilizzate ma risposta immediata in termini di intensità e qualità. Trapani prende il controllo del match già nel primo tempo, gestendo ritmo e punteggio senza mai concedere rientri. Nella ripresa entrano anche le giocatrici più esperte e il divario si amplia ulteriormente, grazie a una difesa attenta e a un gioco veloce ed efficace negli spazi. Minuti distribuiti, poche sbavature e un atteggiamento collettivo che conferma la crescita del gruppo: tutte coinvolte, tutte dentro la partita.

DICHIARAZIONI

Lucas Vitale Alvarez, coach Handball Trapani:

«Ci siamo ritrovati ancora una volta contro Halikada, squadra che avevamo già affrontato nel girone del Campionato e che conoscevamo. Abbiamo mantenuto alta la concentrazione difensiva, anche quando i loro attacchi si allungavano, e abbiamo proposto un gioco veloce per cercare di aumentare la differenza reti in vista della partita di domani. Ringrazio ancora le giocatrici per l’atteggiamento e la mentalità competitiva mantenuta per tutti i 60 minuti».

Advertisement

Advertisement

Visite: 77