l CUS Palermo espugna Teramo! In una trasferta faticosa e combattuta fino all’ultimo secondo, i ragazzi riportano a casa due punti d’oro e consolidano il quarto posto in classifica.

Lions Teramo 24 – 25 CUS Palermo 🔴🟡⚫️

La cronaca in breve:

L’inizio è in totale equilibrio, ma all’8° minuto i giallorossoneri prendono il largo, chiudendo il primo tempo sopra di quattro lunghezze. La ripresa sembra iniziare sotto i migliori auspici toccando il +5, ma la stanchezza e qualche errore di troppo permettono agli abruzzesi di rientrare.

Al 18° della ripresa arriva il pareggio e, a soli 5 minuti dal termine, il Teramo passa addirittura in vantaggio di due lunghezze. È qui che esce fuori il carattere: cambio di marcia, marcatura a uomo asfissiante; finale da infarto. Le parate decisive di Chrimatopoulos, i gol pesanti di Artale e Aragona e una difesa granitica sigillano il risultato finale.

Bravi ragazzi, avanti così! 💪

📍 Prossimo appuntamento contro il Camerano:

🏟 PalaCUS

📅 Sabato 25 aprile, ore 17:00

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