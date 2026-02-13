Pallamano BM: domani a Regalbuto la Final Four di Coppa Sicilia
Il Comune di Regalbuto è lieto di patrocinare un grande evento sportivo per la nostra comunità!
🏆 Coppa Sicilia “La Dolce Vita” – Final Four Serie B Maschile di Pallamano
Sabato 14 febbraio 2026 il Palazzetto dello Sport di Regalbuto sarà il palcoscenico di una giornata interamente dedicata alla pallamano, con le migliori realtà del campionato pronte a sfidarsi per la conquista del trofeo regionale.
🗓 Sabato 14 febbraio 2026
📍 Palazzetto dello Sport di Regalbuto – c.da Piano Arena
In campo le quattro protagoniste della Final Four:
🤾♂️ Pallamano Regalbuto
🤾♂️ Pallamano Aretusa
🤾♂️ Albatro Siracusa
🤾♂️ Pallamano Marsala
Programma della giornata
⏰ Semifinali — dalle ore 9:45
🏆 Finali — dalle ore 17:15
🎖 Premiazioni — a seguire
L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme una giornata di sport, condivisione e orgoglio per il nostro territorio.
💙🤍 Regalbuto città dello sport.