Pallamano BM: domani a Regalbuto la Final Four di Coppa Sicilia

Il Comune di Regalbuto è lieto di patrocinare un grande evento sportivo per la nostra comunità!

🏆 Coppa Sicilia “La Dolce Vita” – Final Four Serie B Maschile di Pallamano

Sabato 14 febbraio 2026 il Palazzetto dello Sport di Regalbuto sarà il palcoscenico di una giornata interamente dedicata alla pallamano, con le migliori realtà del campionato pronte a sfidarsi per la conquista del trofeo regionale.

🗓 Sabato 14 febbraio 2026

📍 Palazzetto dello Sport di Regalbuto – c.da Piano Arena

In campo le quattro protagoniste della Final Four:

🤾‍♂️ Pallamano Regalbuto

🤾‍♂️ Pallamano Aretusa

🤾‍♂️ Albatro Siracusa

🤾‍♂️ Pallamano Marsala

Programma della giornata

⏰ Semifinali — dalle ore 9:45

🏆 Finali — dalle ore 17:15

🎖 Premiazioni — a seguire

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme una giornata di sport, condivisione e orgoglio per il nostro territorio.

💙🤍 Regalbuto città dello sport.

