Ivan Ferrarotti prepara il 2026 alla

12^ Ronde della Val Merula 2026

La stagione del pilota di Castelnovo ne’ Monti scatta dalla Liguria come oramai da tradizione. “Sono felice di tornare in macchina, ci aspetta una stagione intensa”.

foto Mario Leonelli

Castelnovo ne’ Monti, 13 febbraio 2025 – Ivan Ferrarotti riparte dalla 12^ Ronde della Val Merula. Il pilota emiliano dopo un 2025 che lo ha visto spesso molto veloce ci riprova anche per la stagione 2026 e parte dalla classica ligure per togliere un po’ di ruggine e prendere le misure alla sua stagione 2026.

Sugli asfalti di Andora Ferrarotti sarà al via con una novità, la Hyundai i20 N Rally2 gestita da GB Motorsport, sempre per i colori della Scuderia Movisport e con pneumatici Pirelli. Al suo fianco Fabio Grimaldi, con il quale ha condiviso anche gli impegni 2025.

“Per il momento siamo al via del Val Merula per fare un po’ di chilometri con questa vettura e prepararci all’impegno 2026 che annunceremo a breve. Sono felice di aver trovato in GB Motors una struttura di livello e delle persone cariche di determinazione. Fa sorridere il fatto che siamo quasi vicini di casa ma ci siamo incontrati solo ora, ma abbiamo voglia di fare bene e questo appuntamento in Liguria sarà l’occasione perfetta per entrare in argomento. Per me tutto nuovo, non ho mai guidato la Hyundai quindi non so davvero cosa aspettarmi, ma come succede spesso in queste occasioni e dopo la pausa invernale, ho davvero tanta voglia di ripartire” le parole di Ferrarotti alla vigilia.

La 12^ Ronde della Val Merula 2026 entrerà nel vivo sabato con lo shakedown, alle 10.00, prima della partenza da Via dei Mille in programma domenica alle 7.00. La gara si disputerà sui consueti quattro passaggi sulla speciale di “San Damiano” (11.5km) e si concluderà in Via Marco Polo, sempre ad Andora, dalle 15.44.

