Pallamano A2M: la Orlando Pallamano Haenna si aggiudica la Coppa Sicilia 2023

Con il risultato di 34 – 23 la Orlando Pallamano Haenna ha battuto in finale al palazzetto dello sport di Enna bassa l’Aretusa Siracusa aggiudicandosi la Coppa Sicilia 2023, riservata alle formazioni siciliane di serie A2 maschile. Gli ennesi sono arrivati in finale battendo l’HC Mascalucia per 22 – 19 mentre i siracusani hanno avuto la meglio contro il Giovinetto Petrosino per 26 – 21.

Nella finale per il terzo e quarto posto ad imporsi sono stati proprio i trapanesi nei confronti degli etnei.

Alla cerimonia di premiazione presente l’assessore allo Sport del Comune di Enna Dante Ferrari

