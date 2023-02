L’Aretusa chiude al secondo posto la Final Four di Coppa Sicilia di Serie A2 maschile. Nella finale di Enna, vincono i padroni di casa della Orlando Haenna (34-23) al termine di una gara dove si è vista la differenza fra le due compagini con la squadra di Cardaci che ha potuto contare anche sul sostegno del proprio numeroso pubblico.

Un plauso in ogni caso all’Aretusa, capace in mattinata di superare Giovinetto Petrosino per 26-21 nella seconda semifinale dopo una gara sempre avanti, con vantaggi minimi nella prima frazione e una ripresa giocata con il piede sull’acceleratore.

Ora testa alla fase a orologio della A2 maschile e successivamente si preparerà il terzo concentramento nazionale di Youth League Under 20 in programma a inizio marzo a Conversano in Puglia.

“Non potevamo chiedere di più ai nostri ragazzi – ha detto il presidente Placido Villari – che avevano speso tanto nella semifinale del mattino, mentre nella finalissima hanno trovato un’Enna certamente più forte e rinforzata anche dalla presenza di Giovanni Rosso. Complimenti a loro ma bravi anche ai nostri ragazzi che hanno comunque dimostrato ancora la propria crescita al cospetto di squadre esperte e di categoria”.

Finale Orlando Haenna-Aretusa 34-23 (18-11)

Orlando Haenna: Avram, Caruso 3, Guarasci 1, Pisano 1, Russo, Savoca, Serravalle 3, Nasca, Coppola, Vasapollo 1, Lo Guasto, Rosso 6, Calzetta 1, Contino 2, Guggino 7, Savcenco 9. All. Cardaci.

Aretusa: L. Carnemolla, Tito 2, Caramagno 2, Settembre, L. Santoro 3, Infantino, Fontana 1, Izzi 2, Faraci 5, Cella 1, Vasquez, Serra, Yatawarage 5, M. Santoro 2, G. Carnemolla. All. Izzi

Arbitri: Bertino e Guttadauro

Semifinale: Aretusa-Giovinetto 26-21 (11-10)

Aretusa: L. Carnemolla, Tito, Caramagno 2, Settembre, L. Santoro 4, Infantino, Fontana, Izzi, Faraci 6, Cella 4, Vasquez, Serra, Yatawarage 6, M. Santoro 4, G. Carnemolla. All. Izzi.

Giovinetto: Bensoltana, Pantaleo 1, Vinci, Pipitone L., Mistretta 1, Marino 2, Pipitone B., Asimionesei 2, Mascioletti, Giacalone 3, Bagatolli 5, Mannone 1, Bach 4, De Vita 2. All. Fiorino.

Arbitri: Bertino e Guttadauro.

Visite: 61