Exploit in Toscana e altro mattoncino per una possibile qualificazione alla Final Six di Chieti. L’Aretusa supera anche Mugello, a domicilio 28-26 dopo il successo su Halikada, al termine di una gara combattuta come era nelle previsioni. Eppure le ragazze di Sergio Vilageliu sono state sempre avanti, talvolta anche sul +6, salvo poi nel finale di tempo subire la rimonta delle padrone di casa che riuscivano a risalire fino al -1. Grande concentrazione, però, di Spada e compagne nella ripresa e vantaggio di sicurezza che l’Aretusa riuscirà a tenere sino alla fine.

Euromed Mugello – Pallamano Aretusa 26-28 (13-14)

Euromed Mugello: Dallai L., Simoni 3, Guidoni 2, Ingallì, Zoppi, Dallai E., Cerchiai 6, Crescioli 1, Gorelli 8, Pietralunga, Landi, Berretti, D’Addario. All. Luci.

Pallamano Aretusa: Strano, Denasio, Sciurba 8, Francesconi, Ochaco Urbani, Costanzo Serratto 4, Longoni 3, Spada 9, Sausa Muller 2, Giallongo 2, Di Nicolò, Cutrona, Nasisi, Gonzalez. All. Vilageliu.

