Pallamano A2F; alla Pallamano Paceco la Coppa Sicilia

Va alla Pallamano Paceco la prima edizione della Coppa Sicilia Edilspi Srl riservata alle formazioni di serie A2 femminile organizzata dal Comitato regionale Sicilia Figh.

La manifestazione si è svolta nella giornata di domenica 26 febbraio al Pala Pino Corso di Siracusa con l’organizzazione dell’evento a cura della locale società dell’Aretusa Siracusa MaTTroina.

E per il comitato regionale Sicilia Figh anche questa scommessa è stata vinta visto che i tre incontri disputati hanno fatto registrare un buon seguito di spettatori come conferma il Presidente del Comitato Sicilia Figh Sandro Pagaria.

“Dopo aver ideato la Coppa Sicilia di Serie B maschile e quella per le formazioni siciliane di A2 sempre al maschile, avevamo l’ambizione di fare lo stesso per le formazioni siciliane di A2 femminile – commenta – e per come si è svolta oggi la giornata possiamo benissimo affermare che anche questa scommessa è stata vinta. Un evento che non potrà che portare benefici in termini di promozione e mediatici a tutto il movimento della pallamano siciliana e nello specifico a quella femminile visto che tutte le gare sono andate in diretta TV e Facebook. Sicuramente una esperienza da ripetere nel futuro. Un ringraziamento particolare alla società dell’Aretusa Siracusa che ha curato tutto l’aspetto organizzativo nei minimi dettagli e a tutta l’amministrazione comunale di Siracusa per aver contribuito alla buona realizzazione dell’evento.”.

Per quanto riguarda i risultati dei tre incontri la Pallamano Paceco ha vinto i due incontri disputati rispettivamente contro l’Alikada Licata per 33 – 15 e contro l’Aretusa Siracusa 27 – 17.

Al secondo posto le padrone di casa che hanno battuto l’Alikada Licata 25 – 15.

Migliore marcatrice del torneo è stata Ramune Poskute del Paceco mentre migliore portiera Alessia Di Nicolò della Aretusa MaTTroina.

Alla cerimonia di premiazione presenti il Presidente del Comitato regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria, Saro Cappello, Consigliere regionale Figh, Francesco Italia sindaco di Siracusa, Andrea Firenze, assessore allo Sport del comune di Siracusa, Salvo Pagana main sponsor evento EdilSpi Srl.

