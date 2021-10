Pagano (Lega): Question Time in diretta Rai circa il mancato investimento Intel in Sicilia.

Dimostrate false le accuse del Pd. Il Pd San Cataldo, mentiva sapendo di mentire. Nessun investimento della multinazionale Intel per la costruzione dei microchip, in Etna Valley è stato dirottato nell’Italia del Nord e il Ministro Giorgetti sta lavorando per sbloccare l’autorizzazione della UE sugli aiuti di Stato. Così si scopre che il candidato Sindaco Vassallo e l’On. Pagano sono stati accusati immotivatamente dal Pd e solo per motivi elettorali. Vassallo vincerà ballottaggio anche per questo.

E’ quanto dichiara Alessandro Pagano,Vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

#vassallosindaco #sancataldo

