Doppio Argento Mondiale per Antonio Oliva: l’allevatore ennese porta La Fenice di Enna sul podio internazionale

Straordinario risultato per l’ornitologia ennese: Antonio Oliva, già campione italiano e presidente dell’Associazione Ornitologica “La Fenice” di Enna, ha conquistato due prestigiosi secondi posti al Campionato Mondiale di Ornitologia, svoltosi la scorsa settimana in Belgio. Un traguardo che conferma la sua eccellenza e quella dell’intera associazione in una competizione che ogni anno richiama i migliori allevatori da tutto il mondo.

Oliva ha partecipato al mondiale con sei soggetti complessivi, tra cui due soggetti singoli e uno stamm, portando a casa risultati di assoluto rilievo:

2° posto con un singolo D. Mandarino toy x D. Bichenow mutato – Punteggio: 93

2° posto con lo stamm di Donacola P.C. x Passero del Giappone n.b. – Punteggio complessivo: 364

Un successo che premia anni di lavoro, selezione e dedizione, e che rappresenta un nuovo motivo di orgoglio per la città di Enna e per l’intero movimento ornitologico siciliano.

“Questi riconoscimenti dimostrano quanto la passione, unita a una selezione accurata e a un impegno costante, possa portare a risultati eccellenti anche in contesti internazionali di altissimo livello”, afferma Oliva, che si dice motivato a proseguire il percorso di crescita dell’associazione e dei suoi allevatori.

L’Associazione Ornitologica La Fenice di Enna si conferma così una realtà di riferimento, capace di formare allevatori di talento e di portare alto il nome della Sicilia nelle competizioni più prestigiose del settore.

