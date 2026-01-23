ENNA – NASCE LA KORE BUSINESS SCHOOL, L’ECCELLENZA MANAGERIALE IN SICILIA.

✍️ Dall’accordo tra l’Università Kore di Enna e Confindustria Sicilia nasce la KBS, la prima business school universitaria della regione. L’obiettivo principale è colmare il vuoto formativo nel Mezzogiorno, offrendo percorsi di alta formazione manageriale senza che talenti e imprese debbano rivolgersi esclusivamente a istituti del Nord Italia o dell’estero.

🔴 La scuola adotta un modello internazionale basato su concretezza, multidisciplinarità e un forte orientamento al Project Management.

🔵 Si rivolge a futuri manager, imprenditori e professionisti della pubblica amministrazione, con l’intento di modernizzare la classe dirigente locale.

🟢 Unisce il rigore accademico del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche della Kore con l’esperienza operativa e la domanda diretta del mondo industriale rappresentato da Confindustria.

🟠 Mira a trattenere le eccellenze in Sicilia, riducendo i costi di formazione per le imprese e potenziando il capitale umano regionale.

🎙️ Paolo Scollo, rettore della Kore, definisce la KBS un “motore di sviluppo” essenziale per affrontare le sfide del mercato globale, mentre Gaetano Vecchio di Confindustria Sicilia, sottolinea come la formazione manageriale sia una leva strategica per la competitività e la sostenibilità aziendale.

Per Cataldo Salerno, Presidente Kore la scuola fortifica il successo della formazione post-laurea dell’ateneo e rivendica l’importanza di offrire eccellenza formativa “in casa” per evitare la fuga di risorse verso Roma o il Nord.

