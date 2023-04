L’evoluzione della gestione della mobilità nell’ottica della sostenibilità e della resilienza:gli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Enna e di Caltanissetta promuovono un corso di formazione sul mobility management gratuito per gli iscritti

L’ Ordine Degli Ingegneri della Provincia Di Enna in collaborazione con L’Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta ha organizzato per il mese di Aprile c.a. un corso di formazione dal titolo “ INTRODUZIONE ALLA FIGURA DEL MOBILITY MANAGER PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE” .

Il corso si propone di fornire conoscenze specifiche per lo sviluppo di competenze disciplinari e professionali relative al Mobility Management in azienda, nelle scuole e negli uffici della Pubblica Amministrazione. I diversi moduli programmati permetteranno di sviluppare competenze, anche di carattere normativo, per pianificare nuove soluzioni di mobilità aziendale e di trasporto sostenibile e nel contempo migliorare la conoscenza e l’applicazione delle più recenti pratiche di mobilità all’interno delle varie organizzazioni (pubbliche e private).

La presenza di relatori quali docenti universitari ed esperti del settore permetterà di definire i passi per stesura di un PSCL completo, valutandone i costi, promuovendo azioni ed attività di miglioramento della mobilità

Infine il corso permetterà di incrementare le occasioni di incontro e confronto su temi di grande attualità e importanza legati alla sfera della mobilità.

Il corso prenderà avvio giorno 14 Aprile c.a. ed è rivolto a chi ricopre o che deve assumere il ruolo di Mobility Manager, ma anche a chi, come dipendente o professionista esterno, intende assumere questo ruolo per una o più aziende. Il corso rilascerà ai partecipanti 20 crediti formativi professionali.

Il corso è stato patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia , dalla società CitiEU Consultancy LTD e da Sais Autolinee S.p.A.

Visite: 58