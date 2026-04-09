Lavoro: 4mila giovani hanno fatto un percorso di orientamento, informazione su legalità e sicurezza e hanno incontrato 20 imprese in cerca di personale

Silvestri: “Il paradosso è che le aziende non trovano candidati adatti,

noi le aiutiamo a colmare questo gap”

Alessi: “Fondamentale è la sinergia fra scuola, università, istituzioni, imprese e consulenti del lavoro”

Palermo, 9 aprile 2026 – Il forte fabbisogno di personale di 20 aziende di tutti i settori e la grande fame di lavoro della Sicilia si sono incontrati oggi in piazza Verdi, a Palermo, nel “Villaggio del lavoro” allestito per la tappa del Truck Tour “Il lavoro viaggia con noi”, al quale hanno partecipato 4mila ragazzi, di cui 600 universitari soprattutto delle facoltà di Scienze politiche e Giurisprudenza di Palermo, 1.300 studenti registrati di 13 istituti superiori di Palermo e provincia e 2.100 under35 in cerca di impiego. Con questi numeri sono stati battuti tutti i record dell’iniziativa della Fondazione consulenti per il lavoro, giunta alla terza edizione, che fa incontrare domanda e offerta di lavoro nelle piazze d’Italia.

Un’affluenza di gran lunga superiore alle attese dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo, che ha reso necessario aprire anche le sale del cinema Rouge et Noire per potere accogliere tutti limitando i tempi di attesa per accedere alle sessioni di orientamento, informazione alla legalità e sicurezza, preparazione di un colloquio di lavoro e compilazione di un buon curriculum, prima di avviare gli incontri con le aziende presenti, che già avevano ricevuto online oltre 400 curricula.

I ragazzi hanno espresso idee precise e valori molto determinati: da chi vuole studiare filosofia “poco importa se si guadagna poco” a chi affronta maggiori difficoltà nello studiare e cercare occupazione vivendo nelle periferie o nelle aree interne, fino a chi non è disposto ad accettare contratti sottopagati. E ben 80 giovani hanno dichiarato la volontà di diventare consulenti del lavoro.

Le offerte più attrattive sono state quelle dei settori tecnici, turistici e della ristorazione, ma la sorpresa del giorno è stato il pienone allo stand delle associazioni di servizio civile, volontariato e sport.

“Oggi – ha spiegato Vincenzo Silvestri, presidente nazionale della Fondazione consulenti per il lavoro – in Italia, non solo in Sicilia, il paradosso è che le aziende hanno bisogno di assumere personale, ma faticano a trovare candidati adatti; mentre, dall’altro lato, i ragazzi non dispongono delle necessarie informazioni, formazioni e competenze richieste dal mercato del lavoro. Spesso i genitori dibattono ancora su quale liceo debbano frequentare i figli tra classico e scientifico, quando invece l’informatica, l’innovazione e l’intelligenza artificiale hanno stravolto il mondo produttivo richiedendo massimamente profili tecnici. Il nostro compito è proprio quello di aiutare le imprese e i giovani a superare questo gap di comunicazione”.

“L’enorme successo dell’iniziativa di oggi – ha aggiunto Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo – conferma che questa formula è vincente, purché – ha sottolineato – ci sia la piena sinergia fra scuola, università, istituzioni e imprese. Noi oggi abbiamo ottenuto il consenso e la piena partecipazione di tutti questi soggetti chiudendo la filiera anche con la novità delle associazioni di servizio civile, volontariato e sport. E l’anno prossimo vorremmo inserire anche l’Esercito, le altre Forze armate e le Forze dell’ordine, perché abbiamo ricevuto numerose richieste da parte di quei giovani che percepiscono queste professioni come i loro settori ideali”.

All’evento sono intervenuti, fra gli altri, il dirigente generale del Dipartimento regionale Lavoro, Ettore Foti, che ha illustrato tutte le recenti misure attivate dal governo Schifani per favorire la nuova occupazione; il dirigente dell’Ispettorato del lavoro di Palermo, Marco Montoro, il direttore provinciale dell’Inps, Carmelo Sciuto, e il responsabile Inail di Palermo e Trapani, Sergio Prestamburgo, in rappresentanza della Direzione regionale, che hanno ribadito il ruolo fondamentale delle due istituzioni nella prevenzione e sicurezza; e l’assessore comunale all’Innovazione e alle Politiche giovanili di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, che ha identificato l’iniziativa dei Consulenti del lavoro come “una vera ed efficace politica attiva del lavoro” con cui il Comune collabora attivamente.

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