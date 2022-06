Ordine provinciale Ingegneri: Giuseppe Margiotta il nuovo Presidente

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Enna che ha eletto Presidente, per il quadriennio 2022-2026, Giuseppe Maria Margiotta. Il neo presidente, ex Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna, ricopre attualmente la carica di Presidente del Centro Studi CNI ed è stato per molti anni Presidente della Consulta Regionale degli Ingegneri della Sicilia.

Al suo fianco lavoreranno il segretario Alessandro Severino, docente presso l’Università di Catania, il tesoriere Dario Ardito, libero professionista e i consiglieri: Tiziana Campisi, Simone D’Alfonso, Marianna Mantegna, Aldo Murgano, Deborah Pagano, Marco Perpignano, Francesco Termine e Valentina Cascio.

Ogni nostra attività punterà alla valorizzazione della figura dell’ingegnere – ha affermato il neo presidente Margiotta – concentrando l’attenzione sulle problematiche che ruotano attorno alla professione, nell’ottica di unitarietà e coesione della categoria e di collaborazione con le istituzioni e le altre professioni tecniche. In Consiglio sono presenti professionisti impegnati in attività diversificate tra loro, la multidisciplinarietà è un plusvalore per trovare gli strumenti e le azioni più idonee per soddisfare le esigenze degli iscritti e del territorio”.

“La presenza di dieci giovani ingegneri nel Consiglio dell’Ordine – ha continuato Margiotta – è il segno tangibile che intendiamo scommettere sui professionisti del futuro, provando ad aprire nuove strade che tengano conto delle loro idee e della loro creatività. Credo che quello di Enna sia il più giovane Consiglio in Italia per età media degli eletti, quasi tutti nati tra gli anni ’80 e ’90, e questo è un ulteriore messaggio assieme alla presenza di quattro colleghe, che sono la migliore risposta alla domanda di parità di genere lanciata dalla categoria e dalla società civile”.

Durante la seduta di insediamento si è collegato da remoto anche il Consigliere Nazionale CNI Gaetano Fede, che nell’augurare buon lavoro alla nuova squadra, ha ribadito la rilevanza che l’Ordine di Enna ha avuto in passato sia a livello regionale che nazionale, e che sicuramente troverà nuovo impulso nei mesi a venire.

Visite: 59