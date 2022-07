Open Day Colf e Badanti: oggi dalle 17 nei locali della Cna a Enna bassa.

Open Day Colf e Badanti. Si terrà oggi dalle 17 nei locali della Cna a Enna bassa in via Emilia Romagna.

Ad organizzare l’incontro la Cna in collaborazione con l’associazione Nuova Collaborazione.

Nuova Collaborazione nasce alla fine degli anni Sessanta, con lo scopo di adoperarsi per un Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro domestico.

Uno strumento per dare dignità e riconoscimento al lavoro domestico e un’opportunità per rendere le famiglie consapevoli e più responsabili nell’offrire un’occupazione e

dalla necessità di creare un’organizzazione datoriale che potesse sedersi al tavolo con le rappresentanze sindacali, per garantire eque condizioni per entrambe le parti nella predisposizione di un contratto collettivo.

Nuova Collaborazione fu protagonista, insieme alle altre organizzazioni presenti, delle trattative per la definizione del primo contratto collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro domestico che fu firmato il 22 Maggio 1974 e di tutti i successivi rinnovi, compreso l’attuale la cui firma è avvenuta l’8 settembre 2020 a Roma con le parti sociali.

La gestione dei rapporti di lavoro richiede competenza ed esperienza.

Nuova Collaborazione offre ai suoi associati la possibilità di usufruire di un’ampia gamma di servizi dedicati alla gestione del rapporto di lavoro domestico, garantendo assistenza specializzata e qualificata.

Così non si hanno più preoccupazioni: ogni pratica viene seguita da personale competente e la situazione è sempre sotto controllo online.

Nuova Collaborazione, coadiuvata dall’Ente My Colf, organizza corsi di formazione per Colf, Badanti e Baby-sitter, che garantiscano professionalità e competenze dei nostri lavoratori domestici.

I percorsi formativi sono interamente gratuiti e comprendono moduli di teoria e di pratica, affidati a un team di docenti preparati e professionisti del settore domestico, in allineamento con le direttive ufficiali di Ebincolf.

My Colf è un Tool prodotto dall’Associazione PROMOS, Ente accreditato dall’Associazione Nazionale di Datori di Lavoro Domestico e nasce dall’esigenza di FORMAZIONE CERTIFICATA espressa da coloro che intendono dedicarsi professionalmente all’assistenza familiare attraverso la cura della casa (Colf) e di anziani o disabili (Badante).

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno seguito con costanza riceveranno un attestato di partecipazione.

Inoltre, tutti gli iscritti con esperienza lavorativa consolidata potranno accedere all’esame di Certificazione Ebincolf, ottenendo un certificato attestante la conformità delle competenze acquisite dal lavoratore domestico in base ad un proprio disciplinare interno.

In Sicilia, l’1 Giugno 2022 è stato istituito uno sportello di Nuova Collaborazione nelle sedi di Palermo ed Enna, quest’ultima vede come referente il Dott. Antonio Di Natale (Pubblicitario, esperto in ambito economico e sociale ed ex direttore della Formazione), un gruppo di esperti come il Dott. Vincenzo Di Natale (Psicologo ed esperto di formazione comportamentale e motivazionale), il Dott. Giuseppe La Porta (Esperto in politiche attive del lavorio ex Direttore del Centro per l’Impiego di Enna) ed una partnership con la CNA provinciale di Enna Condotta dal Dott. Stefano Rizzo (Direttore CNA provinciale di Enna) e dalla Funzionaria provinciale Daniela Taranto con l’ausilio del Sig. Gaetano Lana (Vice Presidente pensionati CNA provinciale Enna).

Il 20 Luglio 2022 alle ore 17.00 presso i locali della CNA Enna si svolgerà un Open Day per presentare sia agli operatori ed allievi del corso che ai datori di lavoro, le attività e le modalità di svolgimento di corsi e percorsi associativi.

Visite: 47