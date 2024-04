ONOREVOLE ANNALISA TARDINO / Incontro con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

Strasburgo, 25 apr, “In Europa tutti i territori devono avere la giusta considerazione. Soprattutto l’Europa mediterranea e le nostre isole. Ne ho parlato con la presidente Roberta Metsola, maltese, isolana come noi, affrontando l’argomento della centralità del Mediterraneo e dei rapporti economici e sociali della prossima Europa, quella che rappresenteremo con orgoglio, tutela delle identità e dei diritti. Tra le proposte sul tavolo, oltre quella di ottenere maggiore flessibilità per le isole, all’interno di un nuovo Patto Ue per le isole, l’idea di creare una forte partnership tra la Sicilia, le sue isole minori e Malta. Lampedusa dista solo 15 minuti di volo da Malta, rafforzare i collegamenti tra le isole significa intensificare la collaborazione ai fini turistici, universitari e perché no, anche sanitari. Dalla vicina e internazionale Malta si potrebbe creare un hub strategico per far sì che le nostre isole diventino quell’Italia internazionale anche al sud.”

Così in una nota Annalisa Tardino, Europarlamentare della Lega Salvini Premier

