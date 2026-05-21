Enna, 16 agosto 1965. Quella lettera che descrive la nostra città negli anni sessanta, scritta da Salvatore Morgana ad Antonio Giaimo – di Isabella Giaimo
Enna, 16 agosto 1965. Quella lettera che descrive la nostra città negli anni sessanta, scritta da Salvatore Morgana ad Antonio Giaimo
Da sempre subisco il fascino delle lettere scritte a mano in bella grafia. Stavo per leggere uno dei libri di mio zio dal titolo “Papi siciliani e concili ecumenici” scritto da Salvatore Morgana, socio della Società Siciliana di Storia Patria, autore a me sconosciuto. L’editore era di Enna: “L’Artigiana”. Aprendo il libro trovo una meravigliosa lettera manoscritta la cui carta comunica quanto sia stata custodita con grazia, ben piegata, amata. Non esito a leggerla scoprendo la mia città, negli anni sessanta, descritta con una dovizia di particolari che solo un professionista della parola può riuscire a comporre. Incuriosita chiedo a mio padre informazioni sull’esimio mittente e scopro con grande meraviglia e un pizzico di orgoglio che era uno stimato maestro elementare della scuola “Santa Chiara” appassionato di storia e cultura. Scriveva ad un giovane Antonio Giaimo ventenne che svolgeva la leva militare a Busto Arsizio presso i bersaglieri. Immagino avesse chiesto al maestro di tenerlo informato su Enna durante la sua assenza, perché il suo amore per questa città, celato da ironia e sarcasmo, è sempre stato intenso. Preferisco non aggiungere altro ma ricopiare stralci di una lettera che avrà il potere di affascinare i lettori per l’eloquio, l’armonia, i dettagli, l’eleganza, la punteggiatura e lo stile intellettuale. Viene fuori dallo scritto anche lo stile di vita mite che si conduceva ad Enna, immersi nel tempo delle stagioni e nello spazio di una montagna che incanta. La descrizione della città dona ancora oggi molti spunti di riflessione in giorni di campagna elettorale: siti culturali, turismo, economia sono gli argomenti che sessant’anni fa come adesso riteniamo fondamentali e identitari per la nostra città.
Enna 16 agosto 1965
Carissimo amico Giaimo,
il silenzio, dice il proverbio, è d’oro anche se qualche volta, come in questo caso, la parola è di platino. Comunque è passato il torrido di questa stagione che mi ha tenuto prostrato per causa della mia pressione. Adesso il caldo è ragionevole e anche io sono ragionevole e … più operoso. Per la cronaca nulla da registrare. Solita vita, solite discussioni tranne che una buona stagione automobilistica sulle rive del sonnolento Pergusa e le recite nel castello di Lombardia. Buono l’afflusso dei forestieri – non turisti – che comunque hanno affollato i luoghi dei loro svaghi. Non so se a Settembre – seconda decade – mi sarà possibile di venire a Milano e in tal caso è prevista una visita in caserma. Mi farebbe piacere, del resto lassù le distanze sono rese di facile superamento. Ogni tanto ho visto il suo papà e anche la mamma e il fratello. Stanno tutti bene. Qui continuano i lavori di restauro. Sono di turno i campanili del Carmine e di S. Francesco e continueremo. Il Castello di Lombardia l’ho fatto ripulire e ho fatto sistemare le inferriate nei pozzi e i cancelli dove mancavano. Di altro nulla di nuovo… (continuano informazioni private).
La ricordo sempre con particolare considerazione e si abbia un caldo abbraccio
suo Totò Morgana