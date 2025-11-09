On Luisa Lantieri a Leonforte: Continuiamo a promuovere le eccellenze del nostro territorio
Continuiamo a promuovere le eccellenze del nostro territorio!
Presso la Villa Bonsignore di Leonforte, ho partecipato a un importante momento dedicato alla Pesca di Leonforte IGP 🍑, una delle eccellenze più autentiche e identitarie della nostra Sicilia.
Un frutto che racconta la passione e la dedizione dei nostri agricoltori, che con la tecnica antica dell’insacchettamento custodiscono ogni pesca con amore e rispetto per la natura.
Grazie a questo lavoro silenzioso ma instancabile, la Pesca di Leonforte cresce, conquista nuovi mercati e porta nel mondo il nome della nostra terra come simbolo di qualità, tradizione e innovazione.
Un orgoglio siciliano che continuerò a sostenere con convinzione
