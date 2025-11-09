Storie correlate

cia enna

𝐆𝐈𝐀 𝐄𝐧𝐧𝐚 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝟐𝟓° 𝐝𝐢 𝐀𝐆𝐈𝐀 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞

Riccardo Novembre 7, 2025

Siccità, risorse aggiuntive sulla misura 23 del Psr. Sammartino: «Al fianco degli agricoltori colpiti dalla siccità»

Riccardo Novembre 4, 2025

ETNA DOCG, SPRINT FINALE «SESSANTA GIORNI E CENTO FIRME PER L’OK DEL MASAF: OBIETTIVO VENDEMMIA 2026»

Riccardo Ottobre 31, 2025

Ultime notizie

formazione avis

Avis Sicilia: a Enna corso di formazione per il proprio personale

Riccardo Novembre 9, 2025
siaz vince

Basket Serie B Nazionale seconda vittoria consecutiva per la Siaz Piazza Armerina

Riccardo Novembre 9, 2025

Valguarnera: casetta dell’acqua nuovamente funzionante

Riccardo Novembre 9, 2025

M5S Ars: “Da Schifani solo fumo negli occhi. Mandi a casa invece tutti i direttori generali della sanità per il fallimento sulle liste d’attesa, come aveva promesso”.

Riccardo Novembre 9, 2025