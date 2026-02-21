Ieri a Enna un importante momento di confronto sul tema dei rifiuti organizzato dalla SRR. Abbiamo detto con chiarezza che il ciclo dei rifiuti in Sicilia va gestito superando le logiche emergenziali e con un’azione politica di programmazione che metta al centro un’impiantistica moderna ed efficiente in grado di promuovere un sistema di economia circolare trasformando la differenziata in risorsa attraverso il riciclo e il riuso.

Abbiamo inoltre messo in luce la permeabilità del settore dei rifiuti in Sicilia rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e ad un sistema di corruzione a discapito della salute pubblica, della tutela ambientale e dei costi del servizio.

Un plauso, infine, al CdA della SSR di Enna non solo per l’ottima organizzazione di questo evento, ma soprattutto per l’eccellente lavoro portato avanti in questi anni.

Advertisement

Advertisement

Visite: 86